L’ex tronista Rossella Intellicato contro Tina Cipollari: “Ti meriteresti un sacco di calci”

1 Rossella Intellicato contro Tina Cipollari

Vi ricordate la tronista Rossella Intellicato? Era sul trono di Uomini e donne insieme a Ludovica Valli, quindi un bel po’ di anni fa. La ricordiamo nel programma di Maria De Filippi per i tanti litigi, sia con la collega di trono che con Tina Cipollari. Proprio con l’opinionista è arrivata anche alle mani durante il suo percorso nel dating show.

Tra loro non scorre buon sangue e anche a distanza di anni non vanno proprio d’accordo. Ed infatti l’ex tronista in più occasioni ha attaccato a distanza la nota opinionista. Di recente è successo un nuovo commento molto duro. Tutto quanto è avvenuto due giorni fa.

A Uomini e donne c’è stata una discussione tra Tina Cipollari e Pinuccia, la dama di Vigevano con la quale l’opinionista litiga sempre ultimamente. In questo litigio si sono come sempre alzati i toni, nonostante Maria abbia cercato più volte di placare la Cipollari. A quanto pare questi grandi attacchi di Tina non sono piaciuti a Rossella Intellicato. E così l’ex tronista, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha scritto un durissimo commento.

“Non ha rispetto nè per i giovani nè per le persone di una certa età!! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c*lo!!”

Come detto, non è la prima volta che Rossella trova l’occasione per attaccare Tina. Alcuni anni fa, sempre via social, fece un altro duro commento. Ecco cosa disse…