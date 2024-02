NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

Chiara Ferragni

Dopo le recenti polemiche che l’hanno travolta, Chiara Ferragni non compare alle sfilate della Fashion Week di Milano. L’influencer è infatti tra i grandi assenti ai numerosi eventi in città.

Niente Fashion Week per Chiara Ferragni

Sappiamo tutti che questi non sono stati mesi facili per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è stata infatti travolta da un vero e proprio scandalo, che l’ha portata al centro di un ciclone mediatico senza fine. Contemporaneamente da settimane si mormora che l’influencer stia anche attraversando una profonda crisi con suo marito Fedez e solo nelle ultime ore sono emersi nuovi pettegolezzi. Secondo Dagospia infatti il rapper avrebbe definitivamente lasciato casa da qualche giorno e non avrebbe più fatto ritorno nella splendida abitazione di CityLife. Nonostante fino a qualche giorno fa la coppia fosse insieme, apparentemente felice, adesso si torna dunque a parlare di presunta rottura.

I gossip tuttavia al momento sono destinati a rimanere tali e i diretti interessati non si sono ancora espressi sulle voci di corridoio che li riguardano. La Ferragni intanto poco a poco sta cercando di tornare alla normalità. Sembrerebbe però che per il momento stia ancora evitando gli impegni pubblici.

Come di certo in molti sapranno, attualmente a Milano è in corso la tradizionale Fashion Week e come al solito diverse star di calibro mondiale sono giunte nel capoluogo lombardo. Grande assente agli eventi è però proprio Chiara Ferragni, che già il mese scorso aveva dato forfait alla sfilata di Gucci, preferendo rimanere ancora lontana dai riflettori.

Anche stavolta dunque il motivo potrebbe essere lo stesso. Attualmente infatti l’influencer potrebbe non essere ancora pronta ad apparire in pubblico e potrebbe voler mantenere un profilo basso. Di certo però l’assenza della Ferragni alla Fashion Week non passa inosservata e in molti si chiedono se in occasione delle prossime sfilate, previste in questi giorni, l’imprenditrice comparirà a sorpresa.