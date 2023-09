Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Settembre 2023

Grande Fratello

I follower di Rosy Chin

Stasera nella Casa del Grande Fratello abbiamo fatto la conoscenza dei primi concorrenti che abiteranno il loft. Tra i protagonisti che hanno già attirato l’attenzione c’è Rosy Chin.

Benché rientri nella categoria “non famosi”; la protagonista del Grande Fratello è già molto popolare sui social per un motivo ben preciso. Rosy Chin infatti è una rinomata chef, food blogger, imprenditrice e creator.

Oltre a essere proprietaria di un noto ristorante di sushi, Rosy Chin prepara diversi video ricette su Giallo Zafferano e sui suoi social network. Questo le ha quindi permesso di farsi un nome sul web. Molto apprezzata dagli utenti, la chef dispensa consigli di cucina tra i più disparati.

Pensate che durante la scrittura del nostro pezzo solo su Instagram Rosy Chin conta già la bellezza di 365 mila follower. Insomma non sono di certo pochi per non essere così nota ai telespettatori della TV generalista. Non trovate? Ma i suoi piatti e le sue creazioni, così come la personalità della neo inquilina della Casa del GF, le hanno dato modo di farsi molto apprezzare.

Riguardo al cibo, di cui ora ne è una brillante chef, ha svelato qualcosa. Un aneddoto che riguarda il suo passato:

“Ho sempre avuto un rapporto bruttissimo con il cibo. (…) Avevo 60 kg di rabbia, di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini e Il cibo è diventato poi mio alleato”.

Dietro Rosy Chin, tra le più popolari della Casa c’è anche Giselda Torresan. Lei è operaia e conta su Instagram oltre 136 mila follower. Non pochi anche in questo caso. Letizia Petris, fotografa di professione, invece ha superato i 15 mila. Oltre 10 mila utenti a suo seguito sono quelli che conta Angelica Baraldi tra le non vip di questa edizione.

