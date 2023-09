Spettacolo

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello stiamo facendo la conoscenza dei primi 15 concorrenti e della Casa. La nuova edizione condotta da Alfonso Signorini vede la presenza di personaggi conosciuti al grande pubblico e sul web, ma anche persone totalmente fuori dal contesto televisivo.

Tornando sull’aspetto della Casa del Grande Fratello troviamo un loft totalmente nuovo, con un design ricercato e all’avanguardia. Ma non mancano le sorprese come il tugurio. A grande richiesta e per la gioia dei telespettatori, si torna alle origini.

Ecco alcune delle immagini emerse sul web, caricate dal profilo ufficiale del Grande Fratello.

Grecia continua a mantenere il suo proverbiale ottimismo… eppure tocca a lei inaugurare un'area MITICA della Casa di #GF: il TUGURIO! 🕷️ pic.twitter.com/3tRfAe8L2n — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 11, 2023

La prima concorrente a conoscere questa parte della Casa del Grande Fratello è stata Grecia Colmenares. Ma lei non sarà da sola. Anche altri concorrenti si uniranno a lei molto presto e abiteranno il tugurio.

In ogni caso, come mostrato dalle immagini, Grecia si è detta davvero molto entusiasta e ha già iniziato a sistemare per rendere il posto più confortevole per tutti.

I concorrenti della nuova edizione del GF

Al momento della scrittura dell’articolo sono questi i concorrenti che fanno parte del cast ufficiale del Grande Fratello. In questo elenco trovate tutti i protagonisti, a partire dalle donne della Casa più spiata d’Italia:

(IN AGGIORNAMENTO)

Tra i partecipanti uomini del Grande Fratello ci sono invece:

Chi saranno tutti gli altri? Lo scopriremo molto presto! Intanto capiremo come se la caveranno i menzionati!