1 Cosa accade dopo la morte della Regina Elisabetta

In queste ore il mondo intero sta piangendo la morte della Regina Elisabetta. L’amata sovrana si è spenta all’età di 96 anni nel Castello di Balmoral, dopo aver regnato per 70 anni. Sul web, e non solo, sono così apparsi milioni di messaggi di affetto verso Sua Maestà, che resterà per sempre nel cuore di noi tutti. Nel mentre per la Royal Family sono già arrivati importanti cambiamenti. Come da Protocollo infatti, nel momento in cui The Queen ha esalato il suo ultimo respiro, suo figlio Carlo è stato eletto Re, ed assumerà il nome di Carlo III. Contemporaneamente sua moglie Camilla Parker Bowles è stata nominata Regina consorte, per volere della stessa Elisabetta. Ma non è finita qui.

Con la morte di Sua Maestà e con l’elezione di Carlo a Re, la linea di successione viene naturalmente modificata e per questo motivo anche altri membri della Royal Family hanno cambiato titolo. I primi eredi diretti di Re Carlo III come sappiamo sono il Principe William e sua moglie Kate Middleton. Fino a questo momento come è noto la coppia aveva il titolo di Duca e di Duchessa di Cambridge. Dopo la morte di Elisabetta però William e Kate assumono il titolo di Duca e Duchessa di Cornovaglia e Cambridge. I loro tre figli George, Charlotte e Louis diventano invece Principi di Cornovaglia e Cambridge.

Il titolo di Duca e di Duchessa di Cornovaglia come sappiamo fino a poche ore fa era stato proprio di Re Carlo e di Camilla. Tuttavia dopo la morte della Regina Elisabetta le cose sono cambiate. Ma perché allora William non ha assunto anche il titolo di Principe di Galles come suo padre? La risposta è semplice. Si tratta di un titolo che non si può ereditare, ma che viene assegnato dal sovrano in carica. Fino a quando dunque Carlo non deciderà di nominare William come Principe di Galles, questo titolo resterà al Re.

