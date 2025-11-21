La zecca britannica dedica al frontman dei Queen una moneta speciale con dettagli iconici e un tributo approvato dalla famiglia

La Royal Mint ha lanciato una nuova moneta da collezione dedicata a Freddie Mercury, omaggio ufficiale all’indimenticabile voce dei Queen. Il design mostra il cantante in piena performance, accompagnato dalla sua firma e da una partitura musicale incisa lungo il bordo, simbolo della sua estensione vocale di quattro ottave. Le borchie richiamano invece il bracciale indossato al Live Aid 1985.

Alcune versioni includono dettagli colorati, come la celebre giacca gialla, per restituire tutta l’energia scenica di Mercury. L’emissione coincide con il 40° anniversario del Live Aid e dell’album Mr Bad Guy.

La moneta, approvata da Mercury Songs Limited, è già disponibile sul sito della Royal Mint. La sorella dell’artista, Kashmira Bulsara, ha coniato il primo esemplare e ha definito il tributo «un momento di grande emozione».

La Royal Mint donerà inoltre una versione in oro al Mercury Phoenix Trust, che la metterà all’asta per finanziare la lotta all’Aids.

