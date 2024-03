Rubata la moto di Rose Villain: la cantante svela cosa è successo

Sanremo

Nicolò Figini | 3 Marzo 2024

Sanremo 2024

In queste ultime ore Rose Villain, reduce dal Festival di Sanremo 2024, ha raccontato ai propri fan che qualcuno le ha rubato la moto. Lanciando un appello sui social però lo ha ritrovato nel giro di poco tempo.

L’appello di Rose Villain

Molti personaggi famosi, così come persone comuni, si sono lamentate più volte sui social del fatto che Milano stia diventando una città poco sicura. Molte volte si parla di tentate aggressioni o furti e di quest’ultima categoria è entrata a far parte anche una Big del Festival di Sanremo 2024. Stiamo parlando di Rose Villain, che sui social ha raccontato di non aver più notizie della sua moto.

Nella giornata di ieri, 2 marzo 2024, ha pubblicato una Story chiedendo informazioni sul suo motociclo, il quale è stato rubato in zona Navigli del capoluogo lombardo. L’artista si è quindi rivolta ai follower lanciando un appello:

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli. Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom, quindi non ce ne sono tante così”.

Rose Villain ha postato la foto della BMW personalizzata di colore bianco con la sella in pelle marrone. I suoi fan si sono prontamente attivati e nel giro di pochissime ore la moto è stata ritrovata. Attraverso un nuovo video ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine:

“Neanche 12 ore, mi avete ritrovato la moto. Grazie, grazie, grazie per i messaggi, la ricerca, avere inoltrato i messaggi ai vostri amici”.

Per fortuna in questo caso si è risolto tutto e la situazione è stata risolta in breve tempo. Tuttavia, come detto poc’anzi, quello di Rose Villain non è un caso isolato e più volte abbiamo raccontato di storie simili. Come quella di Giorgia Palmas che, insieme a Filippo Magnini hanno soccorso la vittima di un furto. Oppure possiamo citare le lamentele di Elenoire Casalegno in merito alla scarsa sicurezza della città.