Rubis e Rubis Forte: per il benessere delle vie urinarie

I disturbi urinari

I disturbi delle vie urinarie sono molto fastidiosi, si presentano più frequentemente nelle donne che negli uomini e possono avere un impatto negativo sulle attività quotidiane.

Il disturbo più comune è la cistite, un’infiammazione della vescica solitamente causata da un’infezione di origine batterica. I sintomi più frequenti sono il bruciore, l’urgenza di urinare, il senso di svuotamento incompleto e dolore.

Le cistiti non sono tutte uguali, e si possono classificare in base alla frequenza con cui si presentano. Quando si presenta un episodio sporadico acuto e transitorio con un decorso solitamente benigno si parla di cistite occasionale. Se la cistite tende a ripresentarsi da tre a più volte l’anno si parla di cistite ricorrente, che se non trattata adeguatamente può portare a delle complicanze tra cui la risalita dell’infiammazione e dell’infezione alle alte vie urinarie (pielonefrite).

La gestione della cistite si basa sulla terapia antibiotica associata a un integratore alimentare che coadiuva l’azione dell’antibiotico e previene la ricomparsa del disturbo.

La cistite è un disturbo con un grande impatto negativo sulla qualità di vita. Circa il 30% delle donne in Italia sviluppa uno o più episodi di cistite l’anno. Inoltre, l’arrivo del caldo e della bella stagione favoriscono l’aumento di casi di cistite. La salsedine e l’ambiente umido, generato dal costume bagnato, creano l’ambiente ideale per lo sviluppo del disturbo.

Fitoterapia

La fitoterapia di Cristalfarma viene in aiuto delle donne – e non solo – permettendo di vivere un’estate in libertà e spensieratezza.

Rubis® e Rubis® FORTE sono gli integratori alimentari di Cristalfarma pensati per favorire il benessere delle vie urinarie, formulati utilizzando componenti naturali di elevata qualità e selezionati sulla base di evidenze scientifiche.

In particolare Rubis®, a base di Orocyan® e melograno, favorisce il benessere delle vie urinarie e può essere utile in caso di disturbi occasionali. Rubis® FORTE è adatto in caso di disturbi ricorrenti proteggendo le alte vie urinarie e prevenendo la ricomparsa dei disturbi.

Cos’è Cristalfarma

Il progetto nasce nel 2004 ed è guidato dalla passione di Cristina Del Bono per l’antica e nobile branca della farmacologia basata sull’impiego di piante medicinali, che per secoli è stato il principale strumento terapeutico a disposizione dell’umanità.

Forte dell’esperienza di famiglia (il padre Rinaldo ha fondato il Gruppo Mediolanum Farmaceutici, ora capitanato dal fratello Alessandro Del Bono), ha raccolto attorno a sé un team dedicato alla messa a punto di integratori alimentari innovativi, sicuri e di altissima qualità.

Studiando con rigore scientifico i potenti elementi presenti in natura, CRISTALFARMA crea prodotti per migliorare la qualità di vita in caso di malesseri specifici.

