1 Le parole di Rudy Zerbi

Come ben sappiamo, negli ultimi mesi a scontarsi spesso con Aka7even è stato Rudy Zerbi. Il professore di Amici infatti più volte ha ribadito il suo pensiero sul rapper, criticando in più occasioni i suoi testi e la sua dote artistica. Nel mentre l’allievo di Anna Pettinelli ha sempre accettato le opinioni dell’insegnante, dando prova di grande maturità. Poco fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, e che sta già facendo discutere il web. Aka infatti ha deciso di tenere una live su Instagram per trascorrere del tempo con i fan che l’hanno sempre supportato e sostenuto.

Ad un tratto però ad entrare nella diretta di Aka7even è stato proprio Rudy Zerbi, che ha speso delle bellissime parole per il cantante. Il professore infatti ha svelato cosa è accaduto dopo la finale, ammettendo di avere avuto un confronto con Luca, che l’ha ringraziato per le critiche, che l’hanno aiutato a crescere. Zerbi ha così fatto i complimenti al rapper per la sua maturità e il momento ha emozionato il web. Queste le parole di Rudy per Aka:

“Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale, perché hanno dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo. Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare a crescere io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio”.

Rudy che ci tiene a precisare che Luca è una bellissima persona.

In fondo sappiamo che non lo ha mai disprezzato davvero ma lo faceva per show#Aka7even #Amici20

