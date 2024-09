Scopriamo insieme ciò che c’è da sapere sull’insegnante di Amici 23, Rudy Zerbi. News e curiosità: chi è, età, altezza, fidanzata, moglie, figli, Instagram, radio e programmi televisivi a cui ha preso parte.

Chi è Rudy Zerbi

Nome e Cognome: Rodolfo Zerbi (in arte Rudy Zerbi)

Data di nascita: 3 febbraio 1969

Luogo di Nascita: Lodi

Età: 55 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: 74 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Conduttore televisivo e radiofonico, produttore discografico, giudice

Fidanzata: Rudy è fidanzato

Figli: Rudy ha 4 figli

Tatuaggi: Rudy non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @rudy_zerbi

Rudy Zerbi biografia, età e altezza

Cosa sappiamo delle biografia di Rudy Zerbi? Il vero nome è Rodolfo Zerbi. Nato a Lodi il 3 febbraio 1969. La sua età oggi è di 55 anni. L’altezza corrisponde a 1 metro e 76 centimetri mentre il peso 74 kg.

Non tutti sanno ma Rudy è figlio di Davide Mengacci. Sua madre è Luciana Coi, la quale aveva avuto una relazione con il conduttore Mengacci. Durante un’intervista fatta al Corriere della Sera, ha detto di aver perdonato il padre, che all’epoca non lo aveva riconosciuto come suo figlio.

La donna, poco dopo, conosce Roberto Zerbi, il quale adotta il bambino che, solo quando la mamma sarà sul letto di morte, scoprirà la verità. La famiglia, ad ogni modo, si completa con due fratelli, Stefano e Piergiorgio.

La vita privata di Rudy Zerbi

Pariamo, ora, della vita privata di Rudy Zerbi, concentrandoci maggiormente sulla sfera sentimentale. Il sito Donna Glamour riporta che ha quattro figli avuti da tre compagne di verse. La prima moglie è Simona, che gli ha dato due bambini, Tommaso e Luca. In seguito, la relazione con Carlotta Mitti (nipote di Gianni Morandi) ha fatto nascere Edoardo. Infine, ha avuto una fidanzata, Maria Soledad Temporin con la quale ha messo al mondo Leo, nato prematuro. Ecco le sue parole tramite un post di Instagram:

“Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio.

Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”, ha svelato lui.

Oggi Zerbi pare avere un nuovo amore ed essere fidanzato.

Dove seguire Rudy Zerbi: Instagram e profili social

Tramite una semplice ricerca sul web possiamo scoprire che Rudy Zerbi ha tutti i profili social più importanti. Su Twitter così come su Facebook conta un buon numero di seguaci e sostenitori.

Infine, su Instagram lo troviamo con più di un milione e mezzo di followers. Qui lo vediamo in compagnia di molti concorrenti di Amici, ma anche insieme a vari colleghi.

Non mancano di certo, però, le foto con i figli, specialmente Leo, il più piccolo.

La carriera

In età giovanile decide di seguire la sua passione per la musica e diventa disc jockey presso la discoteca Covo di Nord Est e Radio Tigullio. Dopo varie esperienze in ambito discografico diventa produttore alla Sony Music.

In seguito a molti anni passati dietro le quinte, Rudy Zerbi vuole cambiare vita e comincia a partecipare a vari programmi televisivi: Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, Italia’s Got Talent e The Winner Is.

Dal 2010, inoltre, lavora a Radio Deejay conducendo Rudy Sunday. Tra il 2011 e il 2012, invece, è impegnato nella versione estiva dello stesso programma.

Tu si que vales

Dal 2014 Rudy Zerbi diventa uno dei giurati di Tu si que vales, mentre nel 2016 lo vediamo come capitano di una squadra in Pequeños gigantes, programma condotto da Belen Rodriguez.

Programmi televisivi e radio

Vediamo, adesso, i programmi televisivi a cui ha partecipato Rudy Zerbi:

Operazione trionfo (2002)

(2002) Sei un mito (2005)

(2005) Quelli che il calcio (2006-2008)

(2006-2008) Amici di Maria De Filippi (2009-in corso)

(2009-in corso) Italia’s Got Talent (2009-2013)

(2009-2013) The winner is (2012)

(2012) Uomini e Donne Trono Over (2012-2013)

(2012-2013) Wind Summer Festival (2014-2016, 2018)

(2014-2016, 2018) #dilloconunacanzone (2014)

(2014) Tu si que vales (2014-in corso)

(2014-in corso) Pequeños gigantes (2016)

(2016) Speciale Uomini e Donne – Le olimpiadi della TV (2017)

(2017) Maurizio Costanzo Show (2019)

(2019) Amici Speciali (2020)

Per quanto riguarda, infine, il lavoro in radio di Rudy Zerbi ricordiamo che dal 2007 ai giorni nostri ha condotto le seguenti trasmissioni: Rai dire Sanremo (2007-2010); Rudy Sunday (2010-2012); Rudy Summer (2011-2012); Rossi di sera (2012-2013); Rossi di sole (2013-2014); Megajay (2013-2015); Zerbinator (2015-in corso) e Tess&Rudy (2016)

Rudy Zerbi ad Amici

Dal 2009 Rudy Zerbi è entrato a far parte della scuderia di Amici di Maria De Filippi, come insegnante della categoria canto.

Spesso per i suoi modi ha fatto discutere, ma è comunque tra i professori più amati e seguiti. Negli anni ha scovato diversi talenti con le sue intuizioni.

Nella stagione 2023/204 è ancora prof della scuola e per il Serale ha scelto di lavorare ancora accanto ad Alessandra Celentano.