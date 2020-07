Solo lo scorso lunedì è stata accertata la morte di Naya Rivera, il cui corpo senza vita è stato ritrovato dopo giorni di ricerche ininterrotte. Qualche ora fa invece sono state rivelate le cause del decesso dell’attrice di Glee, che è annegata a causa di un incidente, dopo aver salvato la vita di suo figlio di 4 anni, Josey. Nel mentre il mondo è ancora sconvolto dalla notizia della morte della Rivera, e ora ad intervenire sono niente che meno che i creatori di Glee, Ryan Murphy, Bryan Falchuk e Ian Brennan. Il trio ha deciso di scrivere una bellissima e commovente lettera per la Rivera, che è stata pubblicata da Entertainment Weekly. Il messaggio è un vero e proprio omaggio alla vita e alla carriera di Naya. Queste le parole dei tre:

“Abbiamo il cuore spezzato per la perdita della nostra amica Naya Rivera. Naya non era un’attrice ricorrente quando l’abbiamo provinata per Glee. Non aveva che qualche battuta nel pilot. Ma non ci è voluto più di un episodio o due perché realizzassimo che avevamo avuto la fortuna di trovare una delle artiste più talentuose e speciali con cui avessimo mai avuto il piacere di lavorare. Naya sapeva recitare, danzare, cantare (e come cantava!). Sapeva fare una battuta tanto quanto commuoverti con una scena. Riusciva con facilità a passare dall’apparire spaventosa all’essere profondamente fragile. Era un piacere scrivere per lei, dirigerla e starle intorno”.