1 Trovato il corpo di Naya Rivera: l’attrice ex protagonista di Glee è morta a 33 anni. L’autopsia stabilirà cosa è accaduto

Ennesima tragedia per il cast di Glee. Dopo la scomparsa di Cory Monteith, avvenuta proprio 7 anni fa oggi, e a seguito del suicidio di Mark Salling, adesso viene confermata la morte di un altro membro della serie. Parliamo naturalmente di Naya Rivera, che negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione mediatica. L’attrice infatti qualche giorno fa è scomparsa, durante una gita in barca al lago con suo figlio di soli 4 anni. L’imbarcazione è stata ritrovata al largo con solo il bambino a bordo. A quel punto lo stesso Josey ha ricostruito l’accaduto, svelando come sua mamma si sia tuffata in acqua, per non risalire mai più.

Sono così iniziate delle frenetiche ricerche, ma fin da subito la situazione è apparsa chiara. Le stesse autorità hanno infatti fatto intendere la morte certa della Rivera. La spedizione si è così tramutata in una missione di recupero, e nelle ultime ore a centinaia sono state le persone che senza sosta hanno lavorato al caso. Il mondo intero nel mentre si è unito sui social, scrivendo migliaia di messaggi di speranza e positività, nonostante lo scenario non del tutto positivo.

Adesso però le ricerche si sono concluse. Come svela TMZ infatti le autorità qualche ora fa hanno recuperato dal Lago Piru un corpo senza vita, che sembrerebbe appartenere a Naya Rivera. L’attrice di Glee, sempre come svela il portale tramite fonti certe, è dichiarata come ufficialmente morta. A breve si terrà una conferenza stampa, tramite la quale verranno rivelati tutti i dettagli su quanto accaduto e si avrà la certezza assoluta della notizia. A stabilire le cause del decesso però sarà solo l’autopsia, grazie alla quale sapremo se la Rivera è morta per un malore o se per annegamento.

In attesa di ulteriori news in merito il web sta già piangendo la notizia della scomparsa di Naya, che viene accertata nello stesso giorno in cui 7 anni fa ci lasciava Cory Monteith. Noi di Novella 2000 ci uniamo al dolore della famiglia Rivera, e salutiamo con affetto la giovane attrice, scomparsa all’età di 33 anni.