Naya Rivera: svelate le cause della morte. Ecco cosa è accaduto

1 Ecco le cause della morte di Naya Rivera. L’autopsia ha svelato cosa è accaduto all’attrice protagonista di Glee

Solo qualche ora fa è stata confermata la morte di Naya Rivera, dopo che l’attrice la scorsa settimana era scomparsa durante una gita al lago con suo figlio di 4 anni. Le ricerche come sappiamo sono andate avanti senza sosta per diversi giorni, mentre il mondo intero ha pregato affinché l’artista venisse trovata sana e salva. Le cose tuttavia non sono andate così, e lo scorso lunedì le autorità incaricate del caso hanno trovato il corpo senza vita della Rivera. A quel punto, durante una conferenza stampa avvenuta qualche ora dopo, lo sceriffo di Ventura ha svelato quello che è accaduto, facendo intendere che Naya sia morta per salvare suo figlio Josey, che per fortuna sta bene.

Tuttavia per stabilire cosa ha provocato il decesso dell’attrice c’è voluta l’autopsia. Solo qualche ora fa, tramite un documento ufficiale rilasciato dalla polizia, sono state così svelate le cause della morte di Naya Rivera. In molti nel corso degli ultimi giorni hanno ipotizzato che l’ex protagonista di Glee potesse aver commesso un suicidio, mentre altri hanno addirittura immaginato che Naya potesse essere stata drogata e uccisa. Tuttavia le cose non stanno così. Come si legge nel comunicato, riportato da BitchyF, emerge che la Rivera è morta per un incidente, e che la causa reale del decesso è l’annegamento. Questo quanto si legge a riguardo:

“Ci è appena arrivato un documento rilasciato dall’ufficio del medico legale della contea di Ventura riguardo a Naya Rivera, il cui corpo è stato trovato ieri nel lago Piru. Il corpo ritrovato nel lago Piru è effettivamente quello della Rivera. Dopo le analisi possiamo confermarlo. La causa reale della morte è l’annegamento e confermiamo che è stato un incidente. Non si tratta di omicidio, non ci sono lesioni sul corpo, solo segni del tempo che è rimasto sommerso prima del ritrovamento. Dall’autopsia possiamo affermare che non ci sono residui di alcol e droghe e che quindi questi elementi non hanno avuto un ruolo nella morte”.

Svelata dunque la reale causa della morte di Naya Rivera. Nel mentre qualche ora fa a riunirsi è stato anche il cast di Glee, che ha dato l’ultimo saluto all’attrice. Rivediamo cosa è accaduto.