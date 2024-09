Tutto quello che c’è da sapere sull’attrice Sabrina Ferilli: dal chi è, all’età, al marito e figli. E ancora passiamo alla carriera, i film, le serie tv, ma anche dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Sabrina Ferilli

Nome e Cognome: Sabrina Ferilli

Data di nascita: 28 giugno 1964

Luogo di Nascita: Roma

Età: 60 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 64 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice

Marito: Flavio Cattaneo

Figli: Sabrina non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili nel suo corpo

Profilo Facebook: @sabrina.ferilli.ufficiale

Sabrina Ferilli età e biografia

Ecco alcuni cenni della biografia dell’attrice, conduttrice e doppiatrice. Dove e quando è nata Sabrina Ferilli? L’attrice nasce a Roma il 28 giugno 1964. La sua età oggi è di 60 anni. Dalla sua biografia sappiamo anche che arriva da una famiglia formata da suo padre Giuliano e sua madre di nome Ida. Lui ha svolto il ruolo di dirigente del Partito Comunista Italiano, mentre la mamma la casalinga.

L’attrice è cresciuta a Fiano Romano in provincia di Roma ed ha frequentato il liceo classico Orazio nella Capitale.

Vita privata: marito e figli

E ancora della sua vita privata sappiamo anche che la Ferilli nel 2003 ha sposato l’avvocato Andrea Perone. Le nozze tra l’attrice e suo marito tuttavia sono durate soltanto due anni, e nel 2005 la coppia si è separata ufficialmente.

Sabrina però nel 2011 si è unita in matrimonio con il manager Flavio Cattaeno, diventato il suo secondo marito e tutt’oggi sposata con lui. In molti si chiedono anche se l’attrice abbia dei figli e quanti ne ha. Tuttavia dalle sue relazioni non è venuto al mondo nessun bambino.

Dove seguire Sabrina Ferilli: Instagram e social

In molti si chiedono dove e se è possibile seguire Sabrina Ferilli. L’attrice ha diverse fanpage in suo onore e ha un account ufficiale. C’è chi si chiede anche come si chiama Sabrina Ferilli su Instagram. Vi basterà andare sulla barra di ricerca e digitare semplicemente “sabrina.ferilli.ufficiale“.

Tra le altre cose la Ferilli è attiva su Facebook. Proprio sui social posta foto fuori dal set, in TV, senza mai addentrarsi troppo in quella che è la sua vita privata.

Scopriamo le curiosità della carriera di Sabrina Ferilli.

La carriera

La carriera di Sabrina Ferilli in giovane età. Debutta grazie a delle parti secondarie in film che hanno visto la luce alla fine degli anni ottanta. A partire dagli anni ’90 però ottiene dei ruoli importanti. Nel 1990 ottiene la popolarità grazie al film di Alessandro D’Alatri Americano Rosso. In seguito pellicole Anche i commercialisti hanno un’anima, Il giudice ragazzino, e in Diario di un vizio di Marco Ferreri. La vera svolta per la sua carriera arriva quando prende parte al film La bella vita di Paolo Virzì. Grazia a esso conquista il Nastro d’argento come miglior attrice protagonista.

Negli anni seguenti la Ferilli partecipa a film del calibro di Vite strozzate di Ricky Tognazzi, Ferie d’agosto di Virzì e Ritorno a casa Gori di Alessandro Benvenuti. Nel 1996 arriva per Sabrina un altro grande successo. L’attrice infatti conduce insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza il Festival di Sanremo. Due anni dopo, la vediamo nei film Tu ridi dei Fratelli Taviani e nella commedia Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti.

Negli stessi anni Sabrina Ferilli inizia a lavorare anche in teatro, prendendo parte a diverse commedie. Ma non solo. Come se non bastasse entra anche nei cast di diverse serie tv, tra le quali Commesse, Le ali della vita, Rivoglio i mie figli e Anna e i cinque, che ottenne uno straordinario successo. Nel 2000 posa per un calendario sexy per Max, che vende oltre 1 milione di copie. Negli anni a venire prende parte anche a numerosi film di successo, tra i quali i cinepanettoni Christmas in love, Natale a New York, Natale a Beverly Hills e Vacanze di Natale a Cortina.

Nel 2008 la Ferilli vince nuovamente il Nastro d’argento, grazie alla partecipazione al film Tutta la vita davanti di Virzì. Sabrina torna in diverse serie tv registrando un successo incredibile. Tra le più importanti ricordiamo Baciamo le mani – Palermo New York 1958.

Nel 2013, per 3 edizioni, ha ricoperto il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi. Nello stesso anno la vediamo tra le protagoniste del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Pellicola vincitrice del premio Oscar (miglior film straniero).

Sabrina Ferilli nel 2015 è protagonista con Margherita Buy di Io e lei di Maria Sole Tognazzi Qui le due attrici interpretano la parte di una coppia omosessuale. Grazie alla pellicola vince il Ciak d’oro come migliore attrice protagonista. Nella medesima categoria ottiene una candidatura al David di Donatello e al Nastro d’argento. Nel 2016 torna a ricoprire il ruolo di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Da ottobre 2019 la Ferilli fa parte della giuria popolare di Tú sí que vales. E ancora a maggio 2020 diventa giudice della prima edizione di Amici Speciali.

Cinema

Ecco alcuni dei film con protagonista Sabrina Ferilli:

Portami la luna (1986)

Rimini Rimini – Un anno dopo (1988)

Night Club (1989)

La bella vita (1994)

Vite strozzate (1996)

Ferie d’agosto (1996)

Ritorno a casa Gori (1996)

Il signor Quindicipalle (1998)

A ruota libera (2000)

Christmas in love (2004)



Tra le altre pellicole che vedono Sabrina Ferilli ricordiamo:



Tra le altre pellicole che vedono ricordiamo: Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006)

Natale a New York (2006)

Tutta la vita davanti (2008)

Natale a Beverly Hills (2009)

Vacanze di Natale a Cortina (2011)

La grande bellezza (2013)

Io e lei (2015)

Forever Young (2016)

Omicidio all’italiana (2017)

The Place (2017)

Ricchi di fantasia (2018)

Il sesso degli angeli (2022)

Serie TV e film con Sabrina Ferilli

Ecco alcuni dei film o serie TV trasmessi in TV con protagonista Sabrina Ferilli:

I ragazzi della 3ª C (1987) cameo

L’isola dei misteri (1990)

Una storia italiana (1992)

Commesse (1999-2002)

Le ali della vita (2000-2001)

Rivoglio i miei figli, regia di Luigi Perelli (2004)

Dalida (2005)



Due imbroglioni e… mezzo! (2007-2010)

Anna e i cinque (2008-2011)

Caldo criminale (2010)

Baciamo le mani – Palermo New York 1958 (2013)

Rimbocchiamoci le maniche (2016)

L’amore strappato (2019)

La donna del vento (2021)

Svegliati amore mio (2021)

Programmi televisivi

Dei programmi televisivi con Sabrina Ferilli menzioniamo:

Festival della Canzone Italiana di Sanremo (1996)

Mai dire gol (1996-1997)

La partita del cuore (1997)

Donna sotto le stelle (1998-1999)

La bella e la besthia (2002)

Crozza Italia (2006-2008)

Amici di Maria De Filippi (2013-2016)

Contratto (2014-2015)

House party (2016)

Storie del genere (2018)

Tú sí que vales (dal 2019)

Amici Speciali (2020)

Dinner Club (2021)

Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Nel 2022 Amadeus ha chiesto di avere al suo fianco Sabrina Ferilli come co-conduttrice dell’ultima serata finale del Festival di Sanremo 2022. Con grande entusiasmo l’attrice ha accettato l’invito.