NEWS

Andrea Sanna | 20 Luglio 2023

Tu si que vales

La lite tra Sabrina Ferilli e la concorrente

Tú sí que vales è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5. Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni al timone di conduzione ed è confermato l’arrivo di Luciana Littizzetto. La giuria è rimasta la stessa (eccetto Teo Mammucari) e non può mancare lei: Sabrina Ferilli, a quanto pare già grande protagonista del talent show.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della stagione, sono emerse le anticipazioni grazie ad Amici News e SuperGuida TV. Con esse abbiamo qualche dettaglio in più sulla puntata. Delle cose emerse, una delle più rilevanti, è la lite tra Sabrina Ferilli e una concorrente.

Entrando nello specifico si è trattato di uno scherzo organizzato da Maria De Filippi ai danni della sua amica. La conduttrice di Amici avrebbe chiesto a una finta partecipante di stuzzicare un po’ Sabrina Ferilli. In che modo? Chiedendole di imparare alcune posizioni del kamasutra. L’intento della concorrente fake era quello di fare in modo che l’attrice imparasse al meglio la pratica dopo i suoi insegnamenti. Una scena davvero esilarante:

“Dopo ben 2 anni passati ad architettarlo, Giovannino e Maria De Filippi (perché tanto c’è lei dietro a tutto questo) sono riusciti a far infervorare l’attrice”, si apprende dalle anticipazioni di Tú sí que vales, pubblicate dalle fonti precedentemente menzionate.

Si prospetta quindi una puntata davvero scoppiettante con Sabrina Ferilli al centro della scena per questo curioso episodio. Sebbene quindi si sia verificata questa lite, ben presto la giurata è venuta a conoscenza si trattasse di una burla ai suoi danni.

Sarà curioso scoprire ora come avrà reagito Sabrina Ferilli e cosa è accaduto nello specifico durante la puntata di Tú sí que vales. Ci sarà sicuramente da ridere e divertirsi anche in questa stagione! Non ci resta che attendere settembre per vedere cosa succederà.