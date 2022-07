1 Le parole di Sabrina Ferilli

Nell’ultima settimana la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto discutere il web e i siti di gossip. In queste ore però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata anche Sabrina Ferilli. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. L’amata attrice poche ore fa ha postato sui suoi social uno sketch con Totti, risalente a qualche anno fa. Si tratta di una scenetta che i due misero in scena durante la prima puntata di House Party, programma prodotto da Maria De Filippi e andato in onda per tre sere a dicembre 2016. Proprio nel corso della prima serata a presentare la trasmissione furono la conduttrice di Amici e la Ferilli, e tra i tanti ospiti ad arrivare in studio fu anche l’ex Capitano della Roma.

Sabrina così ha voluto ricordare sui social uno degli sketch fatti con Totti, e a commentare il post sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Isabella Ricci. La nota attrice è così scoppiata a ridere alla vista del filmato, tuttavia poco dopo a intervenire è stato un hater, che replicando alla Ricci ha affermato: “Se era tuo marito col cavolo che ridevi”.

A quel punto a intervenire è stata la stessa Sabrina Ferilli, che rispondendo all’utente in questione ha dichiarato: “Cioè? C’è solo da ridere! È uno sketch”. Lo scambio di battute naturalmente non è passato inosservato e in molti hanno appoggiato le parole dell’attrice romana.

