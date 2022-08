Sabrina Ghio ha sposato il suo compagno Carlo Negri: le foto del sì

Sabrina Ghio si è sposata

Grande gioia per Sabrina Ghio! Finalmente poche ore fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha sposato il suo compagno Carlo Negri, col quale ha una relazione da diversi anni. Come in molti sapranno solo lo scorso anno era arrivata la bellissima proposta di matrimonio e soltanto poche settimane dopo l’ex ballerina aveva annunciato di essere incinta per la seconda volta (la Ghio è anche mamma di Penelope, nata da una precedente relazione). Lo scorso giugno è così nata la piccola Mia, che ha coronato il sogno d’amore della coppia. Come se non bastasse così nella giornata di giovedì 25 agosto, Sabrina e Carlo si sono finalmente sposati in Puglia alla presenza di parenti e amici.

Non sono mancati anche i primi festeggiamenti, tuttavia la cerimonia vera e propria si svolgerà sabato 27 agosto. A svelarlo è stata pochi giorni fa la stessa Ghio, che sui social, come riporta Pipol Gossip, aveva affermato:

“Mi sposo in comune. Poi la cerimonia sarà sabato, ma mi sposo. Ancora non ho realizzato. Forse in realtà nessuno ha ancora ha realizzato.

Abbiamo dormito veramente poco, anche a causa di un forte temporale che c’è stato qui. Vi sto raccontando poco in questi giorni. Vedete solo foto e parlo poco, però mi va così. Sono andata a Bari fare l’ultima prova del vestito ed è andata bene. Poi Mia, Penny… non mi sono fermata un secondo. Sto realizzando adesso che finalmente mi sposo. Ci sposiamo. È arrivato il momento”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Sabrina Ghio e a Carlo Negri per il loro matrimonio!

