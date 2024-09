Sabrina Salerno rivela sui social di avere un tumore al seno: ecco come è andato l’intervento e le parole della cantante

Poche ore fa, con un post sui social, Sabrina Salerno ha svelato di essere in ospedale e che da lì a poco si sarebbe sottoposta a un intervento per via di un tumore al seno. Ecco le dichiarazioni della cantante e come è andata l’operazione.

Il post di Sabrina Salerno

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Sabrina Salerno. La celebre cantante, da innumerevoli anni nel cuore del grande pubblico, si è infatti mostrata in una camera di ospedale con una flebo in mano. L’artista ha poi annunciato di doversi sottoporre a un’operazione a causa di un tumore scoperto nel corso dell’estate. A seguito di alcuni controlli infatti alla Salerno è stato diagnosticato un nodulo al seno. In merito Sabrina, che ha sensibilizzato il web intero alla prevenzione, ha affermato:

“Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.

Fin dal primo momento così il web intero si è unito nel fare un enorme in bocca al lupo a Sabrina Salerno. A commentare il post della cantante sono stati anche diversi volti noti dello spettacolo, da Simona Ventura ad Antonella Clerici. Ma come è andato l’intervento? A svelarlo è stata la stessa cantante qualche ora dopo sui suoi social. In merito la Salerno ha dichiarato:

“Sto bene, l’operazione è andata bene. Mi dispiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Però vorrei veramente ringraziarvi di cuore tutti”.

Non resta dunque che fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Sabrina Salerno, con la speranza che presto possa lasciarsi alle spalle questo brutto momento.