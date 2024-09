Nella notte Eleonora Cecere, ex volto di Non è la Rai, ha avuto un malore nella Casa del Grande Fratello: cosa è successo!

Nel corso di questa nottata appena passata, Eleonora Cecere ha accusato un malore nella Casa del Grande Fratello. Ecco cosa è successo e come sta ora la concorrente ed ex volto di Non è la Rai.

Grande Fratello, malore per Eleonora Cecere

Una nottata un po’ movimentata per Eleonora Cecere nella Casa del Grande Fratello. L’ex volto di Non è la Rai avrebbe tanto voluto avere la sua tisana preferita per aiutarla con il mal di pancia accusato, dovuto forse a causa del cibo troppo condito mangiato in questi primi giorni di permanenza nel reality show di Canale 5. Si è dovuta accontentare però di una che le ha preparato Luca Calvani.

Eleonora Cecere ha spiegato che lei è abituata a mangiare dei cibi più leggeri e semplici, dunque il cambio di alimentazione potrebbe avere influito. Subito dopo la sfuriata avuta per il troppo disordine nella Casa, la showgirl ha trascorso parte del tempo in bagno e una volta uscita ha confidato di non sentirsi troppo bene.

Ovviamente Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, sue amiche e colleghe dai tempi di Non è la Rai, si sono molto preoccupate. Per tale ragione le hanno consigliato di recarsi in confessionale per parlare con qualcuno e magari chiedere di poter contattare il marito a casa.

LEGGI ANCHE: Sabrina Salerno ha un tumore al seno: come è andato l’intervento

Enzo Paolo Turchi nell’assistere alla scena, ha voluto sincerarsi sullo stato di salute di Eleonora Cecere. Secondo lui il forte mal di pancia potrebbe essere causato anche dalle tante verdure mangiate: “Quelle fermentano molto. Lei mangia abitualmente le zucchine e le carote?“, ha chiesto cercando di trovare una risposta.

Nel corso della notte poi la regia è tornata su Eleonora Cecere che ha aggiornato sul suo stato di salute, confidando di sentirsi un po’ meglio rispetto a prima, nonostante avesse ancora del fastidio: “C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia. E zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio“, ha detto ancora.

Ci si augura ovviamente che Eleonora Cecere si sia ripresa dopo il malessere di questa notte.