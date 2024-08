Il presunto viaggio in Perù tra Silvio Campara e Chiara Ferragni sarebbe saltato

In questi ultimi giorni si è parlato molto di un presunto viaggio in Perù di Chiara Ferragni con Silvio Campara. Andiamo a scoprire il motivo per il quale sarebbe saltato.

Saltato il presunto viaggio in Perù di Chiara Ferragni e Silvio Campara

Da qualche tempo si vocifera che tra Chiara Ferragni e Silvio Campara ci potrebbe essere del tenero. Tuttavia non abbiamo prove in merito e tutto ciò che abbiamo a disposizione sono solamente delle voci che si rincorrono sul web.

Il Corriere Veneto ha infatti rivelato come si sarebbero conosciuti Chiara Ferragni e la sua nuova presunta fiamma. Stando a quanto si legge, i due potrebbero essersi incontrati e Forte dei Marmi, “in occasione dell’inaugurazione di un nuovo retail concept ispirato alla villeggiatura italiana Anni Sessanta: Bar Golden”.

Da qui in poi sarebbe nato un presunto flirt con la promessa di un viaggio in Perù. Questa chiacchierata vacanza insieme però sarebbe saltata, come rivela Gabriele Parpiglia sul proprio profilo Instagram:

“[…] Detto ciò, oggi la coppia, perché sono una coppia, ovvero Silvio e Chiara, sarebbero dovuti partire per il Perù, una meta lontana scelta per la loro prima vacanza da innamorati. Perché sono innamorati”.

Secondo il giornalista sarebbe stato Silvio a decidere d non partire in segno di rispetto per la propria famiglia. Tuttavia Chiara Ferragni ci sarebbe rimasta molto male e la prova sarebbe un post Instagram in cui avrebbe scritto “Riflessione“:

“Il suo post non lascia dubbi. Lei al viaggio ci teneva. Aveva già predisposto tutto. Lo aveva detto in famiglia e alle amiche; poi la foto e la didascalia postate sul suo profilo non lasciano dubbi: Riflessione scrive con dispiacere”.

Ripetiamo ancora una volta che non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo e noi di Novella 2000 rimaniamo sempre a disposizione per eventuali smentite, correzioni o chiarimenti da parte dei diretti interessati.