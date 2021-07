1 Il gesto di Salvatore Sirigu

Ore intense questa per l’Italia. Solo ieri sera infatti gli Azzurri hanno portato il nostro paese alla vittoria degli Europei 2020, dopo un lungo e intenso scontro contro l’Inghilterra. A far parte della Nazionale quest’anno c’è stato anche Salvatore Sirigu, portiere del Torino, che nonostante non sia mai sceso in campo ha avuto un rilevante ruolo nello spirito di squadra. In queste ore intanto mentre gli Azzurri e i cittadini stanno festeggiando questo evento, l’Italia ha infranto un nuovo record.

Per la prima volta nella storia infatti un paese ha vinto un Golden Globe, grazie a Laura Pausini, l’Eurovision Song Contest, grazie ai Maneskin, e gli Europei! Mentre ci godiamo questo importante traguardo, però proprio Sirigu è finito al centro dell’attenzione mediatica e del web. Ma rivediamo perché e cosa ha scatenato l’ilarità degli utenti sui social.

Dopo aver vinto il match contro l’Inghilterra, al momento della premiazione, come da tradizione, Salvatore Sirigu ha sfoggiato una bandiera sarda, come omaggio alla sua terra natale. Tuttavia alcuni tifosi inglesi hanno creduto che il calciatore stesse mostrando la bandiera del Regno Unito, e per questo motivo hanno sentitamente ringraziato il portiere del Torino! Naturalmente la gaffe dei tifosi inglesi non è passata inosservata, e in particolare su Twitter gli utenti si sono letteralmente scatenati.

Sirigu come un sardo qualunque, con la bandiera a tutte le manifestazioni possibili. PROUD #EURO2020 #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/GGReQ2FUIl — Ariel♡ (@arieldivit) July 11, 2021

Alcune ore fa intanto, Giorgio Chiellini ha svelato un retroscena proprio su Sirigu, che prima della partita finale degli Europei 2020 ha fatto una bellissima e commovente sorpresa a suoi compagni di squadra. Vediamo di cosa si tratta.