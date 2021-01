1 Sui social, Salvo Veneziano si scaglia contro Giulia Salemi, facendo insinuazioni sul suo conto: il papà di Pierpaolo Pretelli mette like al post, per poi rimuoverlo

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Salvo Veneziano. Come sappiamo l’ex gieffino ha preso parte alla quarte edizione del Grande Fratello Vip, venendo però squalificato dopo pochi giorni per via di alcune pesanti frasi rivolte ad Elisa De Panicis. Da quel momento il pizzaiolo si è scagliato spesso e volentieri non solo contro il programma, ma anche contro lo stesso Alfonso Singorini, conduttore del reality. Solo qualche ora fa, Veneziano, insieme a Stefano Bettarini, a sua volta squalificato dal gioco, ha ironizzato sugli ascolti della puntata di Capodanno, e naturalmente le sue parole non sono passate inosservate.

Come se non bastasse adesso Salvo Veneziano si è scagliato anche contro Giulia Salemi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’influencer come sappiamo in queste settimane si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli, col quale è finalmente scoppiata la passione. Tuttavia proprio Veneziano sui suoi social ha postato un video sulla Salemi, risalente al 2016, durante la sua partecipazione al programma di MTV Supershore. Proprio in quell’occasione Giulia aveva avuto un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia, e così Salvo, facendo delle insinuazioni sull’influencer, ha affermato:

“Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna… Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore“.

Tuttavia a destare scalpore, come riporta Isa&Chia, è stato il like del papà di Pierpaolo Pretelli, che pare aver apprezzato il post pubblicato da Salvo Veneziano. Il mi piace tuttavia dopo poco è stato rimosso, ma al web non è sfuggito nulla.

Proprio nel corso della diretta di Capodanno, i genitori di Pierpaolo hanno fatto intendere di non essere molto entusiasti di questa nuova relazione dell’ex Velino, e così la Salemi è entrata in crisi. Giulia si è dunque confrontata con Tommaso Zorzi, che a sua volta ha manifestato i suoi dubbi. Rivediamo cosa è accaduto tra i due.