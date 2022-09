1 L’assurda teoria su Samantha Cristoforetti

Probabilmente nella lettura di questo articolo qualcuno si troverà a sorridere e troverà questa teoria assurda, qualcun altro invece forse concorderà con quanto siamo per raccontarvi. Ebbene sembra che qualcuno sia certo che Samantha Cristoforetti sia un personaggio inventato e non esiste nella realtà. Sul web e in particolare su Facebook sulla pagina di Abolizione del suffragio universale, è stato condiviso il pensiero di una persona. È spuntata una congettura che ha lasciato tutti abbastanza sorpresi, anche se c’è chi si trova a condividere questo pensiero.

“Samantha Cristoforetti non esiste, è un personaggio inventato e la interpretato diverse attrici”, ha spiegato un utente su Facebook, entrando poi nel dettaglio: “Googlando le foto c’è quella con lo spazio tra i denti e il naso diverso dalla successiva che ha la fossetta sul mento, rispetto alla successiva (quando dicono che diventa mamma) che non ha più la fossetta. Ma ha un’attaccatura diversa dei capelli ecc. Puoi vedere da te le varie Samantha“, ha concluso con convinzione questa persona.

Oltretutto c’è chi ha postato anche delle prove fotografiche per avvalorare ancor di più questa tesi: “In questo collage sono tre persone diverse per qualsiasi programma uno utilizzi di biometrica”.

Le supposizioni fatte da questi utenti hanno chiaramente attirato l’attenzione del web. Chissà se Samantha Cristoforetti deciderà o meno di rispondere a coloro che sostengono sia un personaggio inventato e siano diverse attrici a immedesimarsi in lei.

Nel mentre proprio dallo spazio Samantha Cristoforetti ha risposto a una curiosa domanda legata al mondo femminile…