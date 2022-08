La spiegazione di Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti al momento si trova a bordo della Stazione Spaziale e tramite i suoi canali social riesce sempre a rimanere in contatto con tutti i suoi fan. Spesso i follower sono curiosi di sapere come si vive nello spazio. Le cose sicuramente sono diverse e tanti vogliono soddisfare la loro sete di conoscenza. Questa volta un utente ha chiesto in che modo le astronaute gestiscono il proprio ciclo mestruale quando si trovano a bordo.

La risposta di Samantha è arrivata tramite un video su TikTok in cui parla in inglese. In sovraimpressione, però, si legge anche la traduzione in italiano:

Le mestruazioni nello spazio si gestiscono come a terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze. Tuttavia, qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine. Questa ricicla l’urina in acqua potabile e che si chiama UPA. Non funziona molto bene con il sangue mestruale. Quindi devi fare un po’ di attenzione. È necessario utilizzare filtri aggiuntivi per assicurarsi di non compromettere l’UPA. E questo credo che possa essere uno dei motivi per cui la maggior parte delle astronaute scelgono di non avere mestruazioni nello spazio assumendo una pillola ormonale orale. O utilizzando un dispositivo intrauterino.

I fan di Samantha Cristoforetti si sono mostrati molto interessati alla spiegazione e hanno apprezzato la domanda così come la risposta: “Non lo sai finché non ne parli” ha commentato un utente. Altri, poi, dicono: “Che grande che è“. Un altro commento molto emozionato è: “Distruggere secoli di stereotipi e pregiudizi con eleganza e sicurezza? Fatto! Grandiosa“. Vedremo quali altre curiosità soddisferà prossimamente l’astronauta, condividendo le sue esperienze e la sua conoscenza con i follower.

