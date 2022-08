1 Shakira denunciata dagli ex dipendenti

Un 2022 decisamente in salita per Shakira. A seguito della separazione con Gerard Piqué per la cantante colombiana non sono mancati i guai legali. A fine luglio la giustizia spagnola ha chiesto per l’artista 8 anni di carcere per evasione fiscale. Secondo quanto riportato dall’Ansa ha ricevuto un’accusa per aver trattenuto ben 14,5 milioni di euro dal fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014 e per tale ragione è stata chiesta una multa di 24 milioni. Gli avvocati, però, si sono detti fiduciosi di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti e innocenza.

Ma non è finita, perché ora Shakira, come si legge su Gossip No Like, è stata denunciata da due suoi ex dipendenti. Pare che questi ultimi abbiano voluto intervenire nei confronti della cantante per essere stati licenziati in modo “improvviso e ingiustificato”. Nel mirino, però, ci sarebbe anche l’atteggiamento avuto dalla cantante, definito “arrogante e presuntuoso”. Pare abbia preteso una cena all’una di notte, senza premurarsi del fatto che il suo collaboratore la seguisse senza sosta della 8:30 del mattino del giorno precedente.

Oltretutto sembrerebbe che Shakira abbia avuto da ridire sui modi di fare dell’ex dipendente e si sia lamentata di come chiunque lavori con lei non può decidere i tempi, ma debba sottostare alle sua richieste: “Coloro che lavorano per me devono lavorare finché ne ho voglia“. Dopodiché pare abbia preso la decisione di mandare via la persona che lavorava per lei. Chi la denuncia parla di 17 ore di lavoro continuative e senza alcun compenso per gli straordinari, si aggiunge anche un rapporto teso, fatto di continue minacce.

Al momento Shakira non si è espressa, ma sta di fatto che non è la prima volta che accade. È successo infatti che anche l’ex dipendente Cristina Cardenas abbia parlato di momenti difficili con la cantante.

Mentre Shakira dunque si trova a dover fare i conti con i problemi legali, il suo ex Gerard Piqué ha ritrovato l’amore…