Sono sempre più alte le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Manca infatti sempre meno alla fine del reality e ormai il cerchio inizia a stringersi. Solo nel corso della prossima puntata verrà eletto il primo finalista di questa edizione, mentre un altro concorrente dovrà lasciare la casa. Nel mentre in queste ore Samantha de Grenet si è confrontata con Carlotta Dell’Isola (attualmente al televoto) sulle prossime nomination. La conduttrice ha così ammesso che nel corso della diretta di questa sera voterà Giulia Salemi, con la quale non ha mai avuto un vero rapporto.

Tuttavia Samantha de Grenet, parlando con l’ex volto di Temptation Island, ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. La presentatrice infatti nel fare il nome dell’influencer non si è accorta che Giulia era proprio dietro di lei, e che ha dunque ascoltato le sue parole. Ciò nonostante, per tentare di giustificarsi, Samantha ha fatto finta di niente, ed ha immediatamente cercato di cambiare argomento, affermando:

“Ah Giulia, eccoti non ti avevo vista”.

non samantha che mentre parlava della sua nomination di domani dice ‘giulia’ e poi si accorge di giulia dietro e dice ‘ah giulia eccoti non ti avevo visto’

— amove, è volgave (@stefyasfalta) January 18, 2021

Naturalmente la gaffe di Samantha de Grenet non è di certo passata inosservata e la stessa Giulia Salemi sembrerebbe aver capito che nel corso della prossima puntata verrà nominata dalla conduttrice. L’influencer ricambierà il voto? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.