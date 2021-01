1 Dopo una battuta di Antonella Elia, spunta un vecchio spot con protagonista Samantha de Grenet. Ecco il video della pubblicità

La bella Samantha de Grenet è entrata in corsa al Grande Fratello Vip, ma si è ambientata alquanto in fretta, entrando immediatamente nelle dinamiche della Casa. Non solo nei vari battibecchi con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, ma ha spesso fatto messo pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, spesso in crisi.

Antonella Elia durante il confronto ha apostrofato Samantha de Grenet come “La regina del gorgonzola”. Qualcuno ha colto la citazione, ma i più giovani certamente si chiederanno il perché l’opinionista ha detto questa frase.

Ebbene il commento di Antonella è legato allo spot Consorzio Gorgonzola del 2001 con protagonista la concorrente del GF Vip. Per non farci mancare proprio nulla, alcuni fan del programma sono andati a cercare la pubblicità e hanno deciso di condividerla con gli altri utenti. Ecco come ne parla il sito della campagna pubblicitaria:

“Samantha De Grenet, ad una festa non resiste e compie un gesto incontrollabile. Infila direttamente il dito nella cremosa bontà del Gorgonzola e lo assapora con gioia. L’irresistibilità diventa comunicazione, la gioia di un sapore si fa messaggio televisivo. Rimasto per molti anni nella memoria del pubblico”.

I giovani amanti del Grande Fratello Vip, quindi, ora hanno scoperto uno spot di diversi anni fa con protagonista Samantha de Grenet. E voi lo ricordavate!?