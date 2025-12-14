All’Ippodromo di Cesena la festa della ripartenza dopo l’alluvione. La showgirl tra gratitudine, ambizioni future e un omaggio a Gerry Scotti

Samira Lui è stata la guest star dell’opening party di Hippodome all’Ippodromo di Cesena. Dal palco ha parlato del rapporto con Gerry Scotti, della spontaneità de La Ruota della Fortuna, della resilienza romagnola dopo l’alluvione e del desiderio di avere, un giorno, un programma tutto suo.

Samira protagonista all’opening party di Hippodome

Elegante e sorridente, Samira Lui ha acceso la serata inaugurale di Hippodome, la gaming hall dell’Ippodromo di Cesena tornata operativa dopo i gravi danni causati dall’alluvione. Accolta calorosamente dal pubblico, la showgirl ha vissuto l’evento come un momento simbolico di rinascita e condivisione.

Le parole su Gerry Scotti e “La Ruota della Fortuna”

Dal palco Samira ha voluto riconoscere pubblicamente il valore umano e professionale di Gerry Scotti, con cui lavora a La Ruota della Fortuna:«Gerry Scotti è un grande maestro, una persona che insegna. Da lui ho imparato tantissimo»

Ha poi raccontato il clima che si respira dietro le quinte del programma di Canale 5, sottolineandone l’autenticità:

«Alla Ruota della Fortuna non prepariamo nulla, quello che vedete in tv nasce tutto in diretta, in un clima di assoluta tranquillità. Forse è proprio questa spontaneità che piace alla gente».

Il messaggio alla Romagna dopo l’alluvione

Durante la serata, Samira ha dedicato un pensiero sentito alla città di Cesena e all’intera Romagna, colpite duramente dall’alluvione ma capaci di ripartire: «Qui ho sentito una forza incredibile. La resilienza romagnola è un esempio per tutti: con caparbietà avete saputo ricostruire e ripartire dopo l’alluvione».

Parole che hanno suscitato un lungo applauso e che hanno rafforzato il significato simbolico dell’evento.

Il rapporto con il pubblico e i bambini

Nel corso dell’incontro con i presenti, Samira ha parlato anche del rapporto con i fan e dei messaggi che più la colpiscono:

«Tra i tanti complimenti che ricevo, quelli che mi emozionano di più sono quelli dei bambini. Forse riconoscono la spontaneità e la bontà d’animo».

Un legame che, come ha spiegato, le permette di creare:

«Un rapporto empatico molto appagante».

Il sogno per il futuro: un programma tutto suo

Guardando avanti, Samira non ha nascosto le sue ambizioni professionali, pur mantenendo un approccio prudente e concreto:

«Certo, mi piacerebbe un giorno avere un programma tutto mio».

E ha concluso spiegando il suo atteggiamento verso il lavoro e le esperienze dal vivo:

«Per ora mi godo ogni esperienza e continuo a imparare: serate come questa, qui a Cesena, mi ricordano quanto sia bello incontrare le persone da vicino».