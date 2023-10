Spettacolo

Vincenzo Chianese | 7 Ottobre 2023

Grande Fratello

In queste ore Samira Lui ha fatto intendere di essere interessata a Giuseppe Garibaldi: ecco cosa è accaduto in casa

La confessione di Samira Lui

In queste ore ad attirare l’attenzione del web è stata Samira Lui, che nella casa del Grande Fratello ha fatto una confessione che ha spiazzato il pubblico. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Ieri sera gli autori del reality show di Canale 5 hanno organizzato un party in piscina per i concorrenti e nel corso della serata ad avvicinarsi sono stati Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Da qualche giorno infatti si parla di una presunta simpatia tra i due protagonisti della nuova edizione e in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Nel mentre però proprio Samira ha fatto una rivelazione che non è passata inosservata. Mentre chiacchierava con alcune delle sue amiche, la Lui ha fatto intendere di essere interessata proprio a Garibaldi! A quel punto il video del momento ha fatto in breve il giro del web, e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa succederà nel corso della prossima puntata, dove con ogni probabilità la questione verrà portata alla luce.

Samira dice che Garibaldi “un po” le piace 🙈 cari fidanzati, sperate che lo chiudano presto sto gf sennò so CERVI A NATALE PER TUTTI 🤘#grandefratello pic.twitter.com/75CPkHZVwH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 6, 2023

Il web intanto si è letteralmente diviso. Alcuni utenti infatti ipotizzano che Samira Lui stesse solo scherzando. Come in molti sapranno infatti la modella è fidanzatissima con Luigi Punzo. Di conseguenza non tutti credono al reale interessa di Samira per Giuseppe Garibaldi. Di certo però nelle prossime ore la questione potrebbe venire approfondita e non mancheranno colpi di scena.

Nel frattempo Giuseppe pare essere sempre più vicino a Beatrice, e non è escluso che in queste ore possa arrivare un ulteriore avvicinamento. Non resta che attendere dunque per scoprire cosa succederà all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul Grande Fratello, e non solo.