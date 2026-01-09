Stando a quanto si mormora nell’ambiente, Mediaset vorrebbe affidare la conduzione della nuova edizione di Battiti Live a Samira Lui.

Samira Lui verso Battiti Live

Ormai è noto a tutti, Samira Lui è la showgirl del momento. Da diversi mesi a questa parte, la modella entra sera dopo sera nelle case degli italiani, affiancando Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Da tempo dunque l’ex Vippona del Grande Fratello Vip è nel cuore del grande pubblico e nel suo futuro sembrerebbero esserci diverse opportunità professionali.

Solo di recente si è parlato di un possibile arrivo della Lui sul palco del Festival di Sanremo. Pare infatti che Carlo Conti volesse la showgirl nel ruolo di co-conduttrice della kermesse. Tuttavia nelle ultime ore Samira stessa ha smentito la partecipazione alla manifestazione. Adesso così a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Grazia Sambruna su MowMag. Stando a quanto si legge, Mediaset, per evitare la sovraesposizione della modella, abbia rifiutato l’offerta di Conti. Tuttavia in futuro non si esclude un suo eventuale arrivo al Festival.

Sempre la Sambruna ha poi sganciato la bomba. Stando a quando riferito dalla giornalista, pare che Samira Lui sia in lizza per la conduzione della nuova edizione di Battiti Live. Pare infatti che Mediaset voglia affidare il programma alla showgirl, dopo il successo della serata di Capodanno a Siena. Ma non è finita qui.

Sempre stando a quanto si legge, pare che la Lui sia corteggiata anche da Striscia La Notizia. Come è noto, il tg satirico tornerà a breve in prima serata su Canale 5 con cinque puntate e pare che in due delle serate previste potrebbe arrivare proprio Samira come “special guest”.

Grandi opportunità dunque attendono la Lui prossimamente e di certo questo per la showgirl è un momento d’oro.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.