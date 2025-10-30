Samira Lui si prepara a sposare Luigi Punzo e ha scelto Gerry Scotti come testimone di nozze. Tra i due esiste una sincera amicizia nata a La Ruota della Fortuna.

Il testimone di Samira Lui sarà Gerry Scotti

Per Samira Lui è un periodo magico, ricco di emozioni e nuovi inizi. Dopo i successi televisivi e la popolarità ottenuta con La Ruota della Fortuna, la showgirl friulana si prepara a un passo importante della sua vita privata: il matrimonio con il compagno Luigi Punzo.

LEGGI ANCHE: Dopo l’assenza di Martina de Ioannon a Uomini e Donne, intervengono i fratelli di lei

Secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, le nozze sarebbero ormai vicine e, a rendere il grande giorno ancora più speciale, ci sarà una presenza molto amata dal pubblico: Gerry Scotti. Pare infatti che Samira Lui abbia scelto proprio l’amato conduttore come testimone di nozze.

Un legame, quello tra i due, nato proprio negli studi televisivi di Canale 5. Chi segue La Ruota della Fortuna lo sa bene: tra Samira Lui e Gerry Scotti è nato un bel rapporto fatto di rispetto e grande stima reciproca. La loro intesa ha conquistato il pubblico, diventando uno degli elementi più apprezzati del programma di Canale 5.

Peraltro in diverse occasioni Samira Lui ha raccontato quanto l’esperienza accanto al conduttore l’abbia fatta crescere professionalmente e umanamente: “Affiancarlo è stata una scuola, ci siamo trovati subito, c’è un’intesa vera.”

Parole che raccontano non solo un rapporto di lavoro, ma una vera amicizia. E la scelta di avere Gerry Scotti accanto nel giorno del sì ne è la conferma.

Intorno alla coppia non mancano l’affetto e la gioia dei colleghi di La Ruota della Fortuna, che sui social hanno espresso la propria gioia a Samira in questo momento così felice. Tutto il cast, infatti, si è detto entusiasta per le nozze imminenti e per la bella notizia che unisce ancora di più il gruppo.

LEGGI ANCHE: Flirt in corso tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras? Segnalazioni e una foto insospettiscono

Un periodo luminoso per la showgirl. Ora si prepara a dire “sì” con accanto una delle persone più importanti della sua carriera e, ormai, anche della sua vita: Gerry Scotti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.