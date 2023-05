NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Uomini e donne

Lite tra Elio e Tina a Uomini e Donne

Anticipazioni di fuoco quelle riportate da LorenzoPugnaloni.it su Instagram. Come fatto sapere infatti le registrazioni di Uomini e Donne del 29 aprile sono state particolarmente frizzanti. Su tutti gli episodi emersi ad attirare l’attenzione è la furiosa litigata. Ecco quanto emerso:

“C’è stata una lite pazzesca tra Tina Cipollari ed Elio Servo (forse peggio di quella che abbiamo visto)”, si apprende dalla pagina social. Tra il cavaliere e l’opinionista è risaputo che non scorre buon sangue e i due nelle scorse puntate hanno avuto un durissimo scontro dove sono volate parole grosse. Ma non solo, perché Elio avrebbe addirittura minacciato di querelare l’opinionista per le parole utilizzate.

Il fatto ha generato un assurdo diverbio in studio a Uomini e Donne tra le parti e anche altri protagonisti del dating show sono intervenuti per schierarsi apertamente. Da qui è emerso poi, secondo AnticipazioniTV.it che Elio avrebbe deciso di agire legalmente contro Tina Cipollari. Al momento precisiamo che si tratta di semplici indiscrezioni e non vi è nulla di certo.

In ogni caso, però, questa nuova discussione tra i due volti noti di Uomini e Donne, certamente non fa altro che provocare tensioni!

Sempre dalle anticipazioni riferite da Lorenzo Pugnaloni segnaliamo anche le esterne che Nicole Santinelli ha avuto con i due corteggiatori Andrea e Carlo. La tronista ha baciato entrambi e in studio gli opinionisti hanno avuto da ridire sul primo. Questo perché non avrebbe reagito nel vedere Nicole baciare un altro.

L’accusa più pesante però è arrivata dalla nemica della Santinelli, che già in altre occasioni l’ha criticata. La dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha affermato che, secondo lei, la tronista starebbe usando Carlo per far ingelosire Andrea. Tesi che ha trovato d’accordo anche Gianni Sperti.

Insomma anticipazioni di Uomini e Donne tutt’altro che tranquille, che vanno ad aggiungersi a quelle di ieri 30 aprile 2023 (QUI per recuperare cosa è accaduto).