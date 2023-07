NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Luglio 2023

Il gesto di Angelina Mango

Solo pochi giorni fa Angelina Mango, reduce dal successo degli ultimi mesi, è stata ospite del format Dimmi Di Te, condotto da Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata la giovane artista, che sta scalando le classifiche musicali, ha parlato della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, per poi fare una rivelazione inedita. Angelina infatti ha spiegato perché ha l’abitudine di scriversi sulle mani, ammettendo che per tutto il corso del Serale si è scritta una canzone di Elisa, che tuttavia non ha mai eseguito. Queste le dichiarazioni della Mango in merito:

“Mi scrivo sempre sulle mani. Mi scrivo delle frasi di testi, perché se non me li scrivo va male. Per tutto il Serale mi sono scritta una canzone di Elisa che non ho mai cantato in realtà. Però me la scrivevo sempre perché l’ho scritta la prima volta e quindi l’ho rifatto sempre. Sono un po’ scaramantica. Che poi non mi servono, non ho mai letto dalle braccia, però qualcosa mi devo scrivere”.

Ma quale canzone di Elisa si è scritta Angelina Mango sulle mani durante il Serale di Amici 22? Dopo giorni di ricerca adesso è arrivata la risposta. Grazie ad alcuni utenti, che hanno esaminato con attenzione le frasi scritte dalla cantante, abbiamo appreso che Angelina si è trascritta sulle mani il testo di O Forse Sei Tu, brano in gara a Sanremo 2022.

è ufficiale, la canzone che angelina si è scritta per tutto il serale è “o forse sei tu” di Elisa

(notare il pezzo ’quella stupida voglia di vivere sempre’) pic.twitter.com/laNAaopuAo — Ali🦞 (@aaaalliiceee) July 6, 2023

Nel mentre in questi giorni la Mango si sta concentrando a pieno sulla sua carriera e sulla sua musica. Solo poche ore fa inoltre è arrivata per lei l’ennesima soddisfazione. Tiziano Ferro infatti ha invitato Angelina a cantare con lui sul palco, in occasione della data messinese del suo tour di stadi. Il momento ha emozionato il web, e di certo questo è stato un momento magico per l’ex allieva di Amici.