Nella puntata di Verissimo del 30 novembre è stato ospite Aldo Montano insieme alla moglie e ai due figli. Ma a un certo punto Silvia Toffanin è stata costretta a interrompere l’intervista perché i figli della coppia hanno inziato a diventare ingestibili, facendosi i dispetti e correndo per lo studio. Ecco cosa è accaduto.

All’inizio ci sono stati dei momenti divertenti, con in particolare la figlia maggiore che ha mostrato tutto il suo caratterino. Una vera peperina che si è presa anche i complimenti della conduttrice, molto divertita da questo modo di fare simpatico della piccola. Poi però il maschio (che già all’inizio faceva qualche bizza) ha iniziato ad agitarsi, come se non volesse stare in studio. Infatti per un po’ Montano lo ha dovuto tenere in braccio per cercare di tranquillizzarlo.

Purtroppo non è servito perché i bambini hanno iniziato a battibeccare tra di loro e a interagire molto con i genitori e la conduttrice interrompendo di continuo le domande e quindi non permettendo il proseguo dell’intervista. Silvia Toffanin ha un po’ scherzato con loro, ma il bambino in particolare non si è fermato un secondo. Faceva molte bizze e ha messo un po’ in difficoltà i presenti.

“Chiudiamo l’intervista?”, ha detto Silvia Toffanin. E Aldo Montano ha scherzato chiedendo se li stava cacciando. La conduttrice ha risposto ridendo: “Io non so più come gestirli. Ho una vita a casa così, adesso pure in studio mi sembra esagerato”. Montano ha ovviamente chiesto scusa a tutti i presenti e la stessa Toffanin ha sdrammatizzato con molta gentilezza: “È normale, sono bambini”.