Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Isola dei Famosi

A un passo dall’ultima puntata, Samuel Peron è stato eletto sesto e ultimo finalista di questa edizione de L’Isola dei Famosi mentre Matilde Brandi è stata definitivamente eliminata.

Samuel Peron batte Matilde Brandi ed è l’ultimo finalista

Grandi emozioni a L’Isola dei Famosi. Questa sera infatti sono stati eletti i finalisti di questa edizione e finalmente mercoledì 5 giugno scopriremo chi vincerà il reality show. Poco fa intanto c’è stato un ultimo colpo di scena. Dopo aver perso al televoto flash contro Edoardo Franco, Samuel Peron e Matilde Brandi hanno creduto di essere stati definitivamente eliminati dal gioco.

Tuttavia per i due naufraghi c’è stata una sorpresa inaspettata. I ballerini infatti si sono sfidati in una battaglia decisiva, al termine della quale uno di loro è stato eletto sesto e ultimo finalista, mentre l’altro ha fatto immediatamente ritorno in Italia.

A conquistare un posto in finale è stato così Samuel Peron, mentre Matilde Brandi è stata eliminata a un passo dall’ultima puntata. Le sorprese per il ballerino non sono però finite qui.

Matilde perde la Prova dell'Uomo Vitruviano e Samuel è il sesto finalista!

Samuel infatti fino a mercoledì dovrà vivere da solo e nessuno degli altri finalisti saprà della sua presenza. Ma cosa accadrà dunque in questi ultimi giorni di gioco? Non resta che attendere per scoprirlo.