Siete curiosi di scoprire come è nata la festa degli innamorati? Ecco la storia di San Valentino e le leggende intorno al martire.

Chi era San Valentino, la storia

Non tutti sanno chi era San Valentino e qual è la sua storia. Il martire, diventato simbolo della festa degli innamorati, nasce a Terni intorno al 175 DC. Diventato primo vescovo della città umbra, Valentino era noto per la grande carità e umiltà.

Secondo alcuni documenti rinvenuti nel corso del tempo, fu invitato a Roma da Cratone, oratore greco e latino, affinché guarisse il figlio infermo da anni. Dopo aver rimesso il giovane in salute, il martire riuscì a convertire al Cristianesimo il ragazzo insieme alla sua famiglia.

Sempre stando ad altri documenti, che raccontano i dettagli della sua morte, San Valentino fu torturato e decapitato. Ad occuparsi della sua sepoltura furono i discepoli Apollonio ed Efebo, successivamente martirizzati.

Leggende

Intorno a San Valentino non mancano numerose leggende, alcune delle quali hanno contribuito alla nascita della festa degli innamorati. Il martire ottenne infatti la fama di protettore di coloro che amano, dopo aver celebrato il matrimonio fra il legionario romano Sabino e la giovane cristiana Serapia.

Secondo la leggenda, quando la ragazza si ammalò di tisi, il suo fidanzato chiese a Valentino di celebrare le nozze. I due però caddero in un sonno profondo e morirono insieme, restando uniti nell’eternità.

Stando ad un’altra leggenda, San Valentino donò una rosa a due giovani innamorati, che ebbero un’unione felice e serena. A quel punto diverse coppie inizieranno a recarsi dal martire, con la speranza di ricevere la stessa benedizione. Da qui nacque la tradizione di regalare rose e fiori, che prosegue ancora oggi.

Secondo una terza leggenda, il vescovo riuscì, compiendo un miracolo, a ridare la vista alla figlia cieco del suo carceriere. Ma non solo. Valentino, secondo quanto raccontato, scrisse anche un biglietto alla ragazza, firmato “Dal tuo Valentino”. Da qui dunque nacque l’usanza di scambiarsi biglietti e lettere d’amore fra innamorati.

Come è nata la festa di San Valentino

Ma come è nata dunque la festa di San Valentino? Più di 200 anni dopo la morte del martire, avvenuta il 14 febbraio 273, Papa Gelasio istituì la festa, che prese il posto della festa pagana dei Lupercalia, presumibilmente con lo scopo di cristianizzare la festività romana.

Negli ultimi decenni tuttavia la festività religiosa è passata in secondo piano rispetto a quella commerciale. Oggi infatti, le coppie festeggiano questa giornata a loro dedicata con bigliettini d’amore, cioccolatini, fiori e regali e la vera storia di Valentino è stata dimenticata dai più.

CREDITI FOTO: Luca Ponti / Ipa Agency / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.