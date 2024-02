È già passato un mese dalla morte di Sandra Milo! La figlia Azzurra la ricorda con un dolce post

NEWS

Debora Parigi | 29 Febbraio 2024

Sandra Milo

Dopo un mese dalla morte di Sandra Milo, a figlia Azzurra ha pubblicato sul profilo Instagram della madre una sua foto senza trucco e in tenuta casalinga. E ha lasciato un bellissimo messaggio di affetto che ha commosso tutti.

Il primo post pubblico del figlio di Sandra Milo a un mese dalla morte della madre

È passato un mese esatto dalla morte di Sandra Milo. Era il 29 gennaio quando si seppe la notizia della scompara della nota e amatissima attrice che aveva 90 anni. Il motivo è stato un tumore ai polmoni scoperto dopo una visita per un problema all’anca che lei aveva. In tanti, famosi e non, avevano partecipato ai funerali per dimostrare il grande affetto nei suoi confronti.

Pochi giorni dopo la sua morte il figlio Ciro era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il momento era stato davvero commovente, lui aveva raccontato tutto il dolore che provava per la perdita della madre. Le sue parole avevano commosso la stessa conduttrice e tutto il pubblico del programma. La scorsa settimana è stata invece la figlia Azzurra a parlare a Verissimo, anche lei molto commossa.

Oggi, a distanza di un mese, Azzurra ha pubblicato un post sul profilo Instagram di Sandra Milo. Ha pubblicato una foto della mamma senza trucco mentre faceva colazione in casa in tenuta casalinga. Nella descrizione a questo scatto, Azzurra ha scritto tutto il sentimento che sta provando.

“Mamma, com’eri – anzi come sei – bella anche senza trucco! Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso, un mese esatto senza esser accolta da un tuo abbraccio. Un mese esatto senza ascoltare la tua voce se non registrata su whatsapp, un mese esatto senza veder apparire sullo schermo del display il nome ‘mamma’, rispondere e udire ‘quando torni a casa? Cosa si mangia stasera?’

Un mese esatto senza percepire più il tuo profumo, un mese esatto senza poter stringere la tua mano, un mese esatto senza un tuo “ti voglio bene”. Un mese esatto senza vedere i tuoi occhi buoni come in una delle tue ultime foto. Da quando sei andata via non sono più riuscita a sedermi alla nostra tavola per fare colazione – era il nostro rito quotidiano – perché vedere il tuo posto vuoto allarga sempre di più la voragine che hai lasciato nel cuore”.

Mandiamo un forte abbraccio a tutta la famiglia di Sandra Milo.