Pochi minuti fa è arrivata la triste notizia della morte di Sandro Giacobbe. Il cantautore avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre.

È morto Sandro Giacobbe

Lutto nel mondo della musica. Pochi minuti fa è infatti arrivata la triste notizia della morte di Sandro Giacobbe. Il musicista e cantautore genovese, che avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre, da ben 10 anni stava combattendo contro un tumore alla prostata. Ad annunciare la scomparsa dell’artista è stata una fonte vicina alla famiglia.

Solo pochi mesi fa, Giacobbe era stato ospite a Verissimo insieme a sua moglie Marina Peroni. Nel corso della chiacchierata, Sandro aveva raccontato della sua malattia e in merito aveva dichiarato:

“Ultimamente la situazione si è aggravata, perché le metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e quindi mi hanno obbligato a stare sulla mia ‘Ferrari’. […] Vorrei che rimanesse così il più a lungo possibile e vivere con tutto questo amore che sento intorno, non solo della mia famiglia ma anche del pubblico, delle persone che mi hanno manifestato affetto da quando hanno saputo la mia situazione. Ogni giorno della mia vita è un giorno intenso, che passo vicino alle persone che amo e spero di passarne ancora tanti. L’unica cosa che mi dispiacerebbe è doverli lasciare”.

I funerali si svolgeranno il prossimo 9 dicembre alle ore 15 presso la Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. La redazione di Novella2000.it si unisce nel salutare con affetto Sandro Giacobbe, pilastro della musica italiana, e si stringe al dolore della sua famiglia.

