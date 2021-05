1 La dedica di Sangiovanni

È certamente un periodo d’oro questo per Sangiovanni. Il giovane cantante di Amici 20 come sappiamo fin dal primo momento ha letteralmente conquistato il cuore del web e del pubblico, e le sue canzoni sono ormai già delle vere hit. Ma non solo. Nelle ultime settimane infatti sono arrivati numerosi ed importanti riconoscimenti per il rapper, che ha vinto ben tre dischi d’oro grazie ai suoi brani Lady, Tutta La Notte e Guccy Bag. Come se non bastasse il 14 maggio esce il primo disco omonimo di Sangio, che sta già andando a ruba. Proprio in merito all’arrivo del suo EP, sui social il cantante ha affermato:

“Spesso è difficile esprimere il mondo che si ha dentro, soprattutto alla nostra età, soprattutto quando abbiamo paura di non essere accettati. Con la musica canto la mia verità, grazie per avermi capito. “SANGIOVANNI” è il titolo del mio primo EP, fuori ovunque venerdì 14 maggio per Sugar Music”.

Il disco, che è già preordinabile su Amazon e si tutte le piattaforme digitali, ha già venduto numerosissime copie, al punto che alcune versioni (quelle contenti oltre all’album anche la bandana e la maglietta) sono andate sold out. Qualche ora fa però è arrivata la vera sorpresa. Sui social di Sangiovanni è apparsa una foto che ci mostra che il rapper ha deciso di dedicare il suo primo disco non solo a Maria De Filippi, ma anche a Madame (il cui vero nome è Francesca), che come è noto ha scoperto per prima il rapper, presentandolo così ai vertici della Sugar. Queste le parole dell’allievo di Rudy Zerbi:

“A Maria De Filippi e tutto lo staff di Amici. A tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto, a Sugar Music, Nueve e Francesca”.

La dedica del primo disco di Sangiovanni non è dunque rivolta a Giulia, come in molti ipotizzavano, ma a Maria De Filippi e a Madame, che per prime hanno creduto nella musica del rapper. Nel mentre proprio la cantante di Voce qualche giorno fa ha svelato come ha conosciuto Sangio. Rivediamo le sue parole.