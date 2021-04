Sangiovanni fa una dedicata speciale alla sua Giulia e commuove il pubblico – VIDEO

1 Sangiovanni dedica una canzone a Giulia

Nuova puntata del Serale di Amici 20, la quinta per l’esattezza, e il talent show di Maria De Filippi entra sempre più nel vivo. I ragazzi sono sempre meno e oggi c’è un nuovo eliminato. Le prime due manche hanno visto scontrarsi la squadra formata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro quella formata da Arisa e Lorella Cuccarini. A vincere è sempre stata la prima che per la terza manche ha invece deciso di sfidare il team composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. E proprio in questa occasione il pubblico ha assistito ad uno scontro molto atteso: Sangiovanni contro Giulia.

La coppia è molto amata dal pubblico del programma, ma anche come singoli sono apprezzatissimi e i numeri social e streaming parlano chiaro. Quindi i fan aspettavano a gloria questo scontro e non sono stati delusi. Sì perché Sangiovanni si è esibito con il brano “Una lacrima sul viso” contenente barre scritte da lui. E queste barre hanno praticamente raccontato la sua storia d’amore con Giulia. Un vero e proprio pezzo dedicato alla bellerina, contenente frasi sia romantiche che divertenti che hanno fatto commuovere il pubblico presente in studio e sicuramente anche quello da casa.

Per la sfida Giulia si è, invece, esibita in una coreografia in stile modern sulle note di “L’anima vola”. E a ballare con lei c’era anche la figlia di Veronica Peparini. Il punto lo ha preso proprio Giulia. Entrambi hanno ricevuto grandi complimenti dai giudici, ma alla ballerina è stato detto che ha totalmente emozionato.

Ma questa non è l’unica dedica di Sangiovanni a Giulia nel corso della puntata…