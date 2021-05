Sangiovanni ed Aka7even sognano di duettare con la stessa popstar internazionale

1 Sangiovanni e Aka7even sognano Justin Bieber

Da poco usciti dal talent show Amici, Sangiovanni e Aka7even sono partiti a mille. Il 14 maggio è uscito l’EP del cantante vicentino, mentre oggi il primo album del napoletano. Sangiovanni ha già iniziato il suoi tour per gli instore, mentre Aka7even ha annunciato tre date per i concerti del prossimo anno. Entrambi domani saranno ospiti a Verissimo insieme agli altri finalisti, Deddy e Alessandro, e ovviamente alla vincitrice Giulia Stabile.

I due cantanti hanno già rilasciato alcune interviste e da esse è venuto fuori qualcosa che li accomuna, e non è Amici 20. Sangiovanni ieri è stato ospite in radio a RTL 102.5 e Aka7even ha rilasciato un’intervista al sito Fanpage.it. È stato chiesto loro con chi vorrebbero collaborare in futuro ed entrambi hanno risposto la solita star internazione: Justin Bieber.

Aka7even ha detto che a livello italiano, invece, vorrebbe lavorare con Tancredi, altro concorrente di Amici 20 eliminato in semifinale. Ne hanno già parlato e piacerebbe ad entrambi scrivere insieme. Tra l’altro Tancredi ha scritto il brano Luna che è nell’album di Aka appena uscito.

Sangiovanni, invece, ha aggiunto che gli piacerebbe molto lavorare con Madame, sua cara amica che ha creduto in lui dal primo momento. È stata infatti proprio lei a presentarlo alla Sugar di Caterina Caselli e a dargli molti consigli. A tal proposito, questo duetto è comunque in cantiere e si farà quando arriverà il momento giusto. Inoltre c’è un altro nome che lui sogna da sempre:

Mi piacerebbe tanto collaborate con Jovanotti che per me è l’olimpo della musica italiana per il linguaggio semplice e diretto che ammiro tantissimo.

E parlando proprio del rapporto tra Sangiovanni e Aka7even, ecco cosa ha detto uno dei due…