Guerra in corso tra i fan di Sangiovanni e quelli di Aka7even, tra profili falsi e minacce di morte: ecco cosa sta succedendo

1 Sangiovanni e Aka7even: guerra tra i fan

Nell’ultima settima intorno ad Amici 20, che sta arrivando alla fine, si è creata una sorta di guerra che coinvolge solo i fandom. E in particolare parliamo dei fan di Sangiovanni e Aka7even. I due cantanti sono gli unici, insieme alla ballerina Giulia Stabile, appartenenti al gruppo originale di formazione della classe ad essere ancora in gioco. E forse sono coloro a cui il pubblico è maggiormente legato (sempre di quelli rimasti) proprio perché seguiti sin dall’inizio di tutto.

Se in casetta il clima è molto disteso tra gli allievi, vanno tutti d’accordo, si supportano a vicenda e si aiutano nei momenti di difficoltà, fuori sta succedendo il finimondo. In particolare a scontrarsi sono soprattutto alcuni fan di Sangiovanni contro alcuni fan di Aka7even. Ma da dove arriva improvvisamente tutto questo astio, se fino a qualche giorno fa c’era solo una sana competizione anche tra fandom? La “guerra” è iniziata da alcuni commenti di odio e anche contenenti minacce di morte da pagine fan legate al cantante Sangiovanni ai danni di Aka7even, soprattutto, ma anche di Deddy.

Sui social si è subito scatenato il panico, come detto, ma su Twitter hanno subito detto che questa del commento, come tantissime altre dai messaggi simili, sono pagine fake create appositamente con questo scopo di offendere e creare una guerra tra fandom. E soprattutto contro un allievo in particolare. Infatti questa pagina stessa è stata creata su Instagram proprio di recente, non ha follower e nessun post. Ed è partito il passaparola per segnalare in massa ogni commento e account sospetto. Inoltre è stato chiesto di non alimentare la polemica, ma di agire e basta con le segnalazioni.

I vari fandom dei ragazzi (soprattutto quello di Sangiovanni e Aka7even) sono molto dispiaciuti per quanto sta accadendo, anche perché, come detto, tra i ragazzi si respira un clima di grande amicizia e sostegno reciproco. E proprio chi segue con amore questi allievi chiede che ognuno sostenga il proprio preferito e non dia adito a queste guerre create a posta da chi non è davvero interessato al programma.

Intanto Amici 20 ci si sta preparando alla semifinale e poi alla finale…