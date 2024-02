Sanremo

Debora Parigi | 30 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Torna in gara per Sanremo 2024 il cantante Sangiovanni. Dopo il successo di Farfalle due anni fa, adesso propone la canzone Finiscimi. Vediamo quindi qual è il testo e il significato del brano Finiscimi di Sangiovanni. Scopriamo anche chi l’ha scritto e tutto quello che c’è da sapere.

FINISCIMI testo della canzone di Sangiovanni

Diventato famoso nell’edizione 20 di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni ha avuto un grande successo tra il pubblico. Ha passato quindi il 2021 e il 2022 in giro per l’Italia e ha macinato dischi d’oro e di platino.

Dopo aver partecipato a Sanremo nel 2022, Sangiovanni è stato scelto da Amadeus per l’edizione 2024. Il cantante ha avuto un anno di pausa (il 2023), in cui ha scritto molto e infatti sul palco dell’Ariston porta qualcosa che ha vissuto in questo periodo.

Il cantante presenta la canzone Finiscimi, ma da chi è stata scritta? L’autore di questo brano è solo Sangiovanni. Vediamo quindi un estratto del testo di Finiscimi:

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Dopo aver conosciuto il testo, scopriamo adesso il significato di Finiscimi.

Significato di Finiscimi

Qual è il significato della canzone Finiscimi di Sangiovanni e a chi è dedicata la canzone? Il cantante ex di Amici scrive praticamente una lettera a una donna ammettendo tutti gli errori e sbagli che ha fatto e che hanno portato poi alla fine della relazione.

La canzone di Sangiovanni Finiscimi è dedicata a Giulia Stabile? Con tutta probabilità la relazione a cui fa riferimento nel testo è proprio quella con la nota professionista di Amici. Il cantante e la ballerina si sono conosciuti dentro il talent di Maria De Filippi e hanno avuto una relazione durata circa due anni. Poi si sono lasciati senza però raccontare i motivi di questa rottura.

Con la sua nuova musica Sangiovanni ha detto di voler raccontare quello che ha vissuto in questo anno di assenza dalle scene musicali e anche social. E quindi sicuramente nei suoi testi c’è anche la fine della sua storia d’amore più famosa.

Le parole di Sangiovanni prima di Sanremo 2024

Nonostante sia la sua seconda volta sul palco dell’Ariston, Sangiovanni comunque prova una certa emozione per la partecipazione a Sanremo 2024 con la canzone Finiscimi. Quel palco fa uno strano effetto anche per i cantanti più navigati.

Prima di questa nuova esperienza il cantante ai microfoni Rai ha parlato proprio del suo brano: “È una canzone nostalgica, struggente, molto malinconica. Parla di un qualcosa che ha una fine e io per andare avanti da questa fine ho dovuto scrivere questa canzone. Ma vorrei che il significato lo trovassero le persone. Perché ne può avere diversi e vorrei che ascoltandola sentissero loro quello che preferiscono sentire”.

Riguardo proprio il Festival, ha detto: “Sanremo è un bel contesto che unisce tutte le generazioni. Porta comunque ad ascoltate diversi tipi di musica un po’ a tutti”.

Vedremo quindi come sarà accolta dal pubblico Finiscimi.

I Big in gara a Sanremo 2024

Sono ben 30 i Big in gara a Sanremo 2024, 27 annunciati subito da Amadeus e 3 provenienti dal podio di Sanremo Giovani. Ogni artista presenta quindi sul palco dell’Ariston una canzone. Ecco chi sono i cantanti e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza



Chi sarà il vincitore di Sanremo 2024. Sarà proprio Sangiovanni con Finiscimi?