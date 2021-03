1 L’imprevisto di Sangiovanni

Siamo nel pieno della seconda puntata del Serale di Amici 20, e anche questa sera non mancano le emozioni. Dopo l’eliminazione di Ibla, è partita la seconda manche e ad esibirsi per ben due volte è stato Sangiovanni. Il cantante di Lady si è scontrato in entrambe le occasioni contro Aka7even, vincendo tutte e due le sfide. Tuttavia nel corso della sua seconda performance c’è stato un piccolo incidente. Vediamo quello che è accaduto.

Dopo aver già vinto la prima sfida, Sangio è stato nuovamente schierato da Rudy Zerbi. Il rapper ha così dovuto cantare la iconica Il Ragazzo Della Via Gluck. Tuttavia a performance iniziata l’alunno ha interrotto l’esibizione, non avendo abbastanza fiato per proseguire.

Sangiovanni ha infatti affermato di avere la gola secca e di non riuscire a cantare. Dopo essersi scusato più volte e dopo aver bevuto dell’acqua, il rapper ha ricominciato a cantare.

La performance è poi proseguita nel migliore dei modi, al punto che Sangio ha portato a casa il punto, facendo vincere alla sua squadra anche la seconda manche della seconda puntata.