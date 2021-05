2 Le parole di Sangiovanni

Sangiovanni si gode il suo momento d’oro. Il cantante piazzatosi al secondo posto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi continua a macinare consensi in classifica. Il suo album di debutto è stabile al primo posto da due settimane e tre dei suoi singoli sono in Top 5. Malibù, la canzone che si candida ad essere uno dei tormentoni dell’estate, è ancora saldamente in vetta. Al terzo posto troviamo Lady, primo grande successo del cantautore, mentre al quinto la ballad Tutta la notte, di recente premiata con il disco di platino.

Il suo regno incontrastato in Top 5 è intervallato soltanto da Loca del suo collega Aka7even al quarto posto e Zitti e buoni dei Maneskin, recenti trionfatori dell’Eurovision Song Contest 2021. E proprio della band capitanata da Damiano David il Sangio ha parlato nel corso di una sua intervista a Programma, il talk condotto dai giornalisti di FQMagazine Claudia Rossi ed Andrea Conti. “Ho seguito la loro vittoria e sono contento anche per il nostro Paese“, ha commentato il cantante.

“Loro sono molto fighi e portano un’immagine molto cool. Penso che per tutta la Nazione sia una grande soddisfazione. Loro sono pure nelle top charts mondiali e vanno molto bene ed è fighissimo trovare gli italiani molto in alto“, ha dichiarato Sangiovanni. La domanda successiva ha ovviamente riguardato una sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni i vincitori della kermesse di Rai Uno hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision.

Il cantautore vicentino potrebbe seguire perciò la strada della band? La sua risposta sembra escludere, almeno per adesso, questa eventualità. Ecco cosa ha dichiarato