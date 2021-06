1 Sangiovanni ha risposto a Fedez e Chiara?

Forse ricorderete di quando, pochi giorni fa, Fedez aveva lanciato una simpatica sfida a Sangiovanni. Ripercorriamo i fatti partendo dall’inizio. Il rapper ha appena rilasciato la canzone Mille insieme a Orietta Berti e ad Achille Lauro. Il singolo, infatti, ha ottenuto un ottimo riscontro tra il pubblico e si è aggiudicato il secondo posto in classifica. Il brano, infatti, non ha potuto battere solo Malibù, composta dall’ex concorrente di Amici. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito:

Caro Sangiovanni, noi non ci conosciamo. Ciao, innanzitutto. Un messaggio per te. Adesso divento serio. So che è impossibile scalzare dal primo posto Malibù. In questo momento Mille è seconda. Ma io ho una carta segreta. Dopo la prossima Storia tutto cambierà.

Dopo essere scoppiato in una risata, quindi i fan di Fedez su Instagram hanno potuto vedere un fotomontaggio di Chiara Ferragni con alle spalle la copertina del singolo Mille. Questa, infatti, prende spunto da un celebre dipinto. Il riferimento a Chiara, invece, si rifà a un evento dello scorso anno. L’influencer, infatti, in visita agli Uffizi aveva pubblicato uno scatto di fronte a un quadro esposto e gli ingressi al museo hanno avuto un boom incredibile.

Fatto sta, però, che Sangiovanni non ha mai risposto a questa ironica e divertente sfida. Per quanto ne sappiamo noi almeno. Infatti potrebbe essere che il giovane cantate abbia commentato la vicenda nei messaggi privati di Instagram. Noi non possiamo saperlo. Ricordiamo, inoltre, che un fatto simile è avvenuto nello stesso periodo anche con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Forse, però, essendo impegnato non ha avuto modo di rispondere a nessuno dei due, per lo meno pubblicamente.

Quasi sicuramente, infatti, Sangiovanni si sarà fatto sentire con altre modalità lontano dagli occhi attenti del pubblico. Per un momento simpatico, però, ce n’è sempre uno meno bello. Rivediamo cos’è accaduto all’ex concorrente del talent qualche giorno fa. Continuate a leggere…