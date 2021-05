1 L’intervista a Sangiovanni dopo Amici

Sangiovanni, pur classificandosi alla seconda posizione del talent, ha comunque riscosso un grandissimo successo. Le sue canzoni, infatti, sono state apprezzate dai giudici, dal pubblico a casa e anche dai critici. Quest’ultimi, infatti, gli hanno conferito alcuni premi come, per l’appunto, il Premio della Critica. Di recente, inoltre, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, riportata anche da TVZoom. Innanzi tutto ha raccontato del suo rapporto con la fidanzata Giulia Stabile e di cosa gli piace di lei:

Sì: era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta. Quando siamo rimasti solo noi due non importava che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi. […] È una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un messaggio potente. È un esempio. Dentro Amici ci siamo fatti forza a vicenda.

L’intervistatore, poi, gli ha domandato qual è il messaggio che vuole mandare al pubblico. Durante Amici, infatti, ricorda che abbiamo visto Sangiovanni con lo smalto sulle unghie ma anche trasformare alcune canzoni molto celebri del panorama musicale italiano in manifesti LGTB. Questa la sua risposta:

Voglio aiutare le persone a sentirsi bene con sé stesse. Nel 2021 ci sono ancora troppi preconcetti, paletti e schemi nei quali non mi ritrovo. Non si tratta di identità e discorsi sul genere, ma di libertà. Ho 18 anni, mi vesto di rosa e metto lo smalto sulle unghie: quindi? È ciò che voglio trasmettere e comunicare con le mie canzoni.

Infine, a chi lo paragona a Jovanotti o a ThaSupreme, Sangiovanni replica in questo modo: “La mia musica è stata influenzata da elementi diversi, ma io cerco di non somigliare a nessuno. Sono cresciuto ascoltando Michael Jackson, mia mamma era sua fan. Poi ho scoperto la canzone d’autore italiana: ad Amici mi sono divertito ad aggiungere rime inedite a successi storici“. Nel frattempo anche Giulia, la vincitrice, ha fatto un’intervista in cui parla del fidanzato. Continuate a leggere…