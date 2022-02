1 Spavento per Sangiovanni

Mancano pochissime ore alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2022, e tutto è pronto per la prima puntata della kermesse musicale. Come sappiamo quest’anno a partecipare alla manifestazione c’è anche Sangiovanni, che sul palco dell’Ariston presenta la sua nuova canzone, Farfalle. Per la prima volta il rapper così partecipa al Festival della canzone italiana, e in molti attendono con ansia di scoprire in che modo ci stupirà l’ex volto di Amici 20. Sangio tuttavia si esibirà solo durante la seconda serata, quella di mercoledì 2 febbraio, e i fan dunque dovranno aspettare ancora qualche ora per ascoltare il nuovo brano.

Nel mentre sembrerebbe che in questi giorni Sangiovanni abbia vissuto momenti non semplici, e che ci sia stato per lui un grande spavento. Stando a quello che svela Dagospia, sembrerebbe che il cantante sia risultato positivo a un tampone rapido di controllo a Sanremo. Tuttavia, nonostante la preoccupazione, si sarebbe trattato soltanto di un falso allarme! Poco dopo infatti Sangio si è sottoposto al tampone molecolare, che fortunatamente ha dato un esito negativo. Questo quanto svela Dagospia:

“Brutta esperienza per Giovanni Pietro Damian: per tutti Sangiovanni. Nei giorni scorsi il cantante di Amici, reduce dal tormentone Malibù, prima di recarsi alle prove si è sottoposto, come da prassi, a un tampone rapido che ha fornito esito positivo. Per il cantante e il suo staff ore di panico e preoccupazione: il molecolare dopo ore è risultato negativo. Si era trattato di un falso allarme”.

Nel mentre Sangiovanni in questi giorni ha anche parlato del suo brano Farfalle, che presenterà sul palco del Festival di Sanremo 2022. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.