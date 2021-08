Sangiovanni posta alcune storie di Madame ma è costretto a fare una precisazione (VIDEO)

1 Sangiovanni condivide il pensiero di Madame

Alcuni giorni fa Madame è finita nella polemica per una serie di storie in cui difendeva gli uomini. La stessa cantante nelle suo discorso specificava il fatto di non fare di tutta l’erba un fascio, che esistono quegli uomini buoni e rispettosi, delle bellissime persone, di cui non si dovrebbe aver paura solo perché una parte degli uomini è l’esatto contrario. A seguito delle critiche, Madame ha fatto una diretta di precisazione, mentre il giorno dopo ha fatto un nuovo video. Esso è stato condiviso anche da Sangiovanni nelle sue storie, suo amico da alcuni anni.

Il video in questione, parlava di odio, invitando cioè a non alimentarlo ma di usare l’amore. Ed è proprio perché c’è sempre pià odio e meno amore che il mondo non va avanti.

A tutti questi attivisti rivoltosi dei social volevo dire: l’attivismo prevede l’azione di fare qualcosa. Voi e i vostri tweet sono inutili perché creano polemica, dividono e tutti sanno che l’amore è qualcosa che unisce, che comprende. E voi state dividendo. E si dovrebbe anche sapere che l’unico modo per risolvere moltissimi problemi è proprio l’amore. Non so se avete capito che i problemi principali di cattiveria delle persone derivano dall’assenza di amore. E voi continuate a produrre odio. È qualcosa di orribile.

L’estratto pubblicato da Sangiovanni nelle storie è molto chiaro e vale infatti per tantissime polemiche che nascono proprio dai social dove, ricordiamolo, anche i diretti interessati leggono e possono starci molto male per certe parole.

