6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera a salire sul palco dell’Ariston è stato Sangiovanni, che a Sanremo 2024 ha presentato la canzone Finiscimi, dedicata alla sua ex fidanzata Giulia Stabile.

L’esibizione di Sangiovanni a Sanremo 2024

È ufficialmente iniziato il Festival di Sanremo 2024 e finalmente in questi minuti stiamo iniziando ad ascoltare i primi brani in gara. Poco fa a salire sul palco del Teatro Ariston è stato anche Sangiovanni, che torna tra i Big della kermesse musicale. Stavolta l’ex allievo di Maria De Filippi ha presentato la canzone Finiscimi, che anticipa il suo nuovo album di inediti, Privacy, in uscita nelle prossime settimane.

Da tempo intanto, come in molti sapranno, si parla del brano di Sangio, che è una vera dedica alla sua ex fidanzata, Giulia Stabile. I due si sono conosciuti e innamorati proprio all’interno della scuola del talent show di Maria De Filippi e anche dopo la fine del programma si sono frequentati per diversi mesi.

Da qualche tempo però la relazione tra il cantante e la ballerina è giunta al termine e adesso Sangiovanni ha voluto dedicare la canzone Finiscimi proprio a Giulia Stabile. Il testo recita: “Finiscimi, fammi sentire quanto sono pessimo,, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità. Capiscimi, a mia discolpa dico che ero perso, ho dato comunque tutto me stesso”.

La performance del giovane artista intanto sta già facendo discutere il web e di certo anche nei prossimi giorni si parlerà a lungo del pezzo.